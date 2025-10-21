Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andrés Cucurull «Cucurucho», aspirante a suicida

Todo le salía mal, por lo que llegó a pensar en el suicidio, al estar solo en la vida y debiendo 3.000 duros a un usurero

José María Hernández Pérez

José María Hernández Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 05:30

Comenta

En El Adelanto del 12/12/1901 aparece una simpática crónica de Ramiro Blanco.

Se trata de un señor llamado Andrés Cucurull, de apodo «Cucurucho», ... por ser muy alto y delgado, que es el rigor de las desdichas, pues todo le sale mal, por lo que llega a pensar en el suicidio, al estar solo en la vida y sin una sola peseta, debiendo 3.000 duros a un usurero de la localidad, además de padecer del estómago desde hace cinco años.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  4. 4 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  5. 5 Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
  6. 6 Desaparecidos localizados con vida en Salamanca: el esfuerzo conjunto que devuelve la esperanza
  7. 7 Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20
  8. 8 Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA
  9. 9 Herido un joven de 29 años tras colisionar un coche y un patinete en la calle Correhuela
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Andrés Cucurull «Cucurucho», aspirante a suicida