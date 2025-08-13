Sigue la fiesta

Comenta Compartir

Puedo aprovechar este momento a mediados de este mes de agosto para recordar que nos metemos en el fin de semana más festivo del año en torno al Diagosto, la Asunción y después el no menos importante día de San Roque, fecha en la que el bien vence al mal en La Alberca y en la representación de la Loa Sacramental que se repite desde hace 500 años y llena la plaza del Solano Bajero y todo el municipio de turistas y visitantes.

Hace pocas fechas que pudimos hablar con el alcalde de La Alberca que se siente muy satisfecho con la buena marcha de visitantes que llegan a la puerta de la sierra a lo largo de todo el año con muy buenas cifras en invierno y primavera. Ciertamente La Alberca puede ser el camino a seguir en toda nuestra provincia teniendo en cuenta que son muchos los rincones fascinantes que son completamente desconocidos tanto para propios como visitantes. Por estos motivos a mediados de este mes de agosto y a pesar de las altas temperaturas aprovecho estas líneas para animar a la visita a cualquier punto de la provincia.

Acabamos de ver la celebración del martes Mayor en Ciudad Rodrigo, un momento en el que los mirobrigenses celebran la vigencia del mercado minoritario con productos muy variados que muestran la calidad que podemos encontrar en esta provincia además con una amplia representación de productos portugueses.

Creo que la oportunidad no se pierde porque cada fin de semana tenemos oportunidad de disfrutar de mercadillos en muchos municipios de la raya. Debo insistir en que Salamanca tiene mucho que ofrecer y en este mes de verano podemos aprovechar la visita, no son necesarios grandes recorridos para descubrir rincones excepcionales por descubrir como, por ejemplo, nuestras Arribes donde se marca el paso de civilizaciones que han dejado su impronta.

Es el caso de romanos o musulmanes que reconocieron el clima mediterráneo de la fuerte hondonada que deja el Duero a su paso por Salamanca. Ilustres como Miguel de Unamuno lo han contado y cantado. Un lugar en el que las temperaturas son siempre muy benignas con flora y fauna autóctona y donde se pueden observar a las grandes aves rapaces volando bajo nuestros pies. Pero también encontramos naranjos autóctonos o flora que normalmente solo descubrimos en el mediterráneo o sur de la península. Puede que para algunos lectores les parezca que hablo de obviedades, sin embargo, con que unos pocos lo piensen y aprovechen estos días de asueto y fiesta en recorrer nuestra preciosa provincia me sentiré más que satisfecho.

En estos días quiero dejar a un lado reivindicaciones que siguen su curso y aprovechar nuestro tiempo en enriquecer el alma poniendo en valor todo lo bueno que podemos descubrir en cualquier rincón de nuestra Salamanca.