Vamos de vacaciones

Acabamos de quemar el mes de julio y la mitad de un verano en el que nadie ha quedado indiferente por una u otra razón. Si miramos el plano general, nada ha cambiado en el Congreso de los Diputados, ni siquiera el nombre que pretenden recuperar quienes están dispuestos a romper España con tal de dejar su sello indeleble antes de morir de gloria. Ya me pierdo entre tanto imputado mientras descubro en la televisión de todos a opinadoras que acaban de terminar el BUP defendiendo teorías socialistas a capa y espada junto a estómagos agradecidos que no pueden ocultar las siglas que les mueven. Ante esto, cada tarde y cada mañana, no sabemos qué canal televisivo elegir para tener una idea clara de lo que está pasando en esta piel de toro que con toda seguridad aguantará los rigores del mes de agosto desde esta misma semana sin que sepamos con claridad si tiene razón la UCO, los jueces o los imputados. A todo esto y haciendo un alto en el camino, nos olvidamos de lo importante que no es otra cosa que la atención directa de los políticos hacia quienes los han elegido.

Y es que en Salamanca creo que todo sigue igual de mal con varios frentes abiertos que no encuentran solución a pesar de las llamadas de atención de nuestro alcalde o del propio presidente de la comunidad. Las carreteras siguen igual de deterioradas, no se ha movido un dedo para mejorar la situación del firme en las autovías, recuerdo que ocurre principalmente en la A-62 en el tramo entre Salamanca y Ciudad Rodrigo y en la A-66 entre Salamanca y Béjar. Son las más importantes, pero podemos añadir más ejemplos después de recorrer la provincia en este mes de julio. Los ciudadanos no merecen este trato mientras el ministro del ramo se pierde en las redes defendiendo lo indefendible afirmando que este gobierno se va a sostener hasta 2027. Que las musas nos amparen porque no acabo de comprender que estas peticiones que se realizan se puedan llevar a cabo sin presupuestos generales. Y no solo hablamos de rehabilitación de vías de comunicación sino de mejora de estas comunicaciones especialmente en materia ferroviaria, seguimos esperando mejoras para que los viajeros puedan elegir cuándo y cómo llegar o salir de Salamanca.

Nos tomaremos el mes de agosto para reflexionar una vez más porque espero que el otoño sea caliente en materia de reivindicaciones para una tierra atrasada y abandonada. Lo estamos viendo a diario, la economía salmantina no funciona, la hostelería está en una continua queja y afirman que no encuentran profesionales para trabajar en un sector que es clave para la economía de la ciudad. Y no solo son los profesionales que hacen falta, también los comensales, los clientes que no pueden aguantar los precios con los que se encuentran. Tendremos que buscar y encontrar soluciones.