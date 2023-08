Nunca he dudado de los indudables atractivos que tiene el vecino del sur, Marruecos, sin lugar a duda cuenta con motivos más que suficientes para disfrutar de unas hermosas vacaciones si tenemos la suerte de elegir bien el destino, más aún si recalamos en Marrakech. Sin duda la plaza Jemaa el Fna o el minarete morisco de la mezquita Kutubia, recuerdo del imperio bereber, son algunas de las principales joyas, además de la medina medieval o los patios y jardines que invitan a la paz y al sosiego. Buen destino el que ha elegido el presidente en funciones para madurar lo que nos espera en España si nadie lo remedia y un gesto que invita a la reflexión sobre una decisión unilateral que nos llevó a un cambio de geopolítica que nos ha llevado a la enemistad con Argelia y especialmente con el pueblo saharaui que busca su independencia desde que España abandonó estos territorios en 1975.

La pregunta es ¿merecerá la pena? Sabiendo que levantar este avispero será un gravísimo problema en la última frontera de Europa por el sur y sabiendo también que este tipo de decisiones deberían pasar por el Congreso de los Diputados. Pero además el gesto suena a provocación y así lo ha hecho saber Núñez Feijóo. Podemos estar de acuerdo en que un viaje privado es lo que es, sin embargo, Pedro Sánchez es el presidente en funciones y pienso que debe meditar hasta estas decisiones porque quizá en Marruecos lo vean de una manera y en Argelia y el resto de Sahel de otra bien diferente. Las decisiones geopolíticas de esta índole suelen tener consecuencias, de hecho, ya lo hemos visto con el corte de gas argelino y ahora dar marcha atrás, que como parece, no va a suceder, tendría otras consecuencias también desastrosas.

Todo apunta a que Sánchez no va a cambiar de idea si finalmente es investido como presidente. Así pues, seguimos esperando mientras vemos cómo la situación socioeconómica nos sigue preocupando ante un futuro próximo ciertamente incierto, si Junts tuerce la bota y cambia abstención por un sí, me pregunto que tendremos que escuchar y soportar para justificar el gobierno de este país. Tengo muchas dudas porque la economía a pie de calle sigue siendo desastrosa para muchas familias y aunque en verano se suavicen viendo playas y restaurantes a tope, dentro de medio mes estaremos en septiembre, el mes de las realidades y de los grandes gastos. Esta economía es la que importa porque muchos no van a llegar a final de mes sin endeudarse hasta las cejas.

Espero que los días de Marrakech hayan servido para interiorizar la situación real de los españoles y olvidemos cantos de sirenas con números macroeconómicos. La realidad, la seguimos viendo en supermercados y gasolineras y en septiembre con el coste de los libros de texto y la vuelta al cole.