Retomamos normalidad

Casi no me lo puedo creer, pero estamos ya a mediados de este mes de septiembre y de momento lo único que me llama la atención es la marcha de nuestras Ferias y Fiestas, así como los revuelos que se han montado en torno al coste de algunos conciertos, especialmente el de los suecos Europe que van a movilizar a muchos seguidores en toda Europa y esperemos que la Plaza Mayor no se quede chica y dispuesta para nuevas críticas. He tenido la suerte de ver a este grupo en Cádiz este verano y sinceramente mantienen un buen espectáculo, aunque dejan sus grandes éxitos para el final. Ya lo disfrutaremos, espero, en Salamanca este próximo fin de semana, pero de momento, me quedo con la despedida de los escenarios de los cordobeses Medina Azahara quienes después de cuarenta años siguen al pie del cañón siendo la banda sonora de tantos seguidores musicales.

Ciertamente me llama la atención el gran esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para agradar a todos después del éxito que ha supuesto un año más la edición 2025 de Salamaq que ha llenado el recinto prácticamente todos los días demostrando que precisamente el medio rural es el que mueve nuestra provincia, por cierto, muy castigada por los incendios en el mes de agosto especialmente en nuestras Arribes. Ahora estamos pensando en bienes y sobre todo vidas que se han perdido. Ahora en una provincia agroganadera lo que se debe hacer es mirar hacia adelante y por supuesto ayudar como nunca a quienes han perdido todo. Fíjense que todo tiene sus repercusiones, en septiembre el precio de carnes y productos de la huerta suben precisamente por su escasez y porque alimentar ganados supone un coste inasumible para los profesionales del campo que solo ven tierras devastadas a su alrededor.

Tal y como apunta el presidente Sánchez, esperemos que haya llegado el momento de reflexionar sobre un medio ecológico muy cambiante que periódicamente nos va a sorprender con catástrofes que hasta el momento nos parecían lejanas. El cambio climático ya está aquí y lo importante ahora será llegar a acuerdos para afrontar todo lo que pueda venir. De nada va a servir criticar quién llegó primero y quién no llegó porque el daño está ya en el campo. Eso sí quien no se vea capaz de acometer soluciones creo que le esta faltando tiempo para decir adiós y volver a casa si hacer más daño del que han hecho. Creo que va llegando el momento de cuidar la tierra durante los meses fríos, de pagar lo justo a los profesionales que se están jugando la vida sofocando grandes incendios y apostar por prevenir antes de sofocar siniestros que no queremos volver a ver en nuestra tierra. Creo que llega el momento de mirar con esperanza si es que somos capaces de creer a nuestros políticos cuando señalan que se van a poner manos a la obra. ¿Será verdad?