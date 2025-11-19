Los precios

Comenta Compartir

El precio de los huevos de esta semana me acaba de sobresaltar sobremanera después de ver cómo este año todos los valores en general han ... subido de forma más que sorprendente. Que la docena de huevos haya experimentado una subida del 22% es para que lo vayamos pensando y es que el IPC previsto para 2026 no se espera que supere el 2,6% sin embargo vemos cómo, por ejemplo, el mercado de la vivienda ha mantenido precios muy elevados en 2025 aunque se anticipe que esa subida no se deba a la especulación. Lo realmente cierto es que el acceso a la vivienda resulta imposible especialmente para los jóvenes que se quieren emancipar y no pueden ni con la entrada. Cada día vemos cómo incluso quienes cuentan con un trabajo no pueden acabar el mes y son muchas familias las que tienen que recurrir a las ayudas sociales. Vemos cómo algunos alimentos básicos como las patatas, las uvas blancas o, como hemos adelantado, los huevos han registrado incrementos más que significativos a lo largo de este año. Y si hablamos de medicamentos, varios fabricantes ya anuncian aumento de precios con incrementos entre el 2 y el 10% para medicamentos recetados, terapias celulares y vacunas. Como ven el panorama no es nada halagüeño y todavía los políticos se permiten seguir adelante con sus particulares batallas de poder sin mirar a su alrededor e intentar poner soluciones a situaciones muy complicadas para los ciudadanos de a pie.

Y sigo, la electricidad ha mantenido descuentos para consumidores vulnerables manteniéndose en el rango del 42,5 % como mínimo, sin embargo, vemos como la factura general se ha multiplicado en este año y se pagan entre 10 y 25 euros más que hace un año. También el gas ha experimentado una subida que se aproxima al 10 % en el primer trimestre de este 2025. Ante este panorama nos acercamos a las fechas de mayor consumo del año, el Black Friday y el mes de diciembre nos van a empobrecer un poco más si alguien no pone remedio. Vemos cómo todos los restaurantes tiene todas sus fechas cerradas y veremos las calles iluminadas y preparadas para que aumentemos nuestras ideas consumistas. Tan solo quiero hacer una pequeña llamada de atención a la contención porque nos esperan tiempos más crudos a la vista de cómo se está poniendo la cesta de la compra porque ahora ya le está tocando a nuestro consumo más cercano, me parece llamativo que la querida y siempre accesible a cualquier economía como es la tortilla de patata se esté convirtiendo en pieza de lujo por el precio de los huevos, por cierto, precio que también se está reflejando en otros alimentos de uso diario como pueden ser los dulces. Sirvan estas palabras para, al menos, pensar unos instantes en la situación que vivimos todos en estos momentos en los que nos desvían nuestra atención hacia otros asuntos que ciertamente pueden esperar.

