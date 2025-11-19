Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los precios

Cada día vemos cómo incluso quienes cuentan con un trabajo no pueden acabar el mes

José A. Ramos

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 05:50

El precio de los huevos de esta semana me acaba de sobresaltar sobremanera después de ver cómo este año todos los valores en general han ... subido de forma más que sorprendente. Que la docena de huevos haya experimentado una subida del 22% es para que lo vayamos pensando y es que el IPC previsto para 2026 no se espera que supere el 2,6% sin embargo vemos cómo, por ejemplo, el mercado de la vivienda ha mantenido precios muy elevados en 2025 aunque se anticipe que esa subida no se deba a la especulación. Lo realmente cierto es que el acceso a la vivienda resulta imposible especialmente para los jóvenes que se quieren emancipar y no pueden ni con la entrada. Cada día vemos cómo incluso quienes cuentan con un trabajo no pueden acabar el mes y son muchas familias las que tienen que recurrir a las ayudas sociales. Vemos cómo algunos alimentos básicos como las patatas, las uvas blancas o, como hemos adelantado, los huevos han registrado incrementos más que significativos a lo largo de este año. Y si hablamos de medicamentos, varios fabricantes ya anuncian aumento de precios con incrementos entre el 2 y el 10% para medicamentos recetados, terapias celulares y vacunas. Como ven el panorama no es nada halagüeño y todavía los políticos se permiten seguir adelante con sus particulares batallas de poder sin mirar a su alrededor e intentar poner soluciones a situaciones muy complicadas para los ciudadanos de a pie.

