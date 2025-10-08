Lo de la Flotilla

Comenta Compartir

Cuánto hemos escuchado ya acerca de la ya famosa flotilla que pretendía llegar a Gaza para ayudar al pueblo palestino masacrado por las bombas israelíes en este rincón del mediterráneo. Un mes de periplo luchando contra viento y marea para destacar un acto ciertamente heroico si no fuera porque se ha visto demasiado postureo. En las últimas horas llegaban a Barajas los primeros 21 tripulantes denunciando tratos vejatorios, pero, eso sí, todos con buena salud si exceptuamos algunas denuncias de falta de medicación en los cuatro días que han pasado entre rejas después de firmar el documento por el que han declarado la entrada en Israel de forma no adecuada.

Mientras tanto las bombas siguen cayendo y los que son los auténticos criminales, es decir los miembros de Hamás, siguen ahora negociando lo que parece su rendición. No acabo de creer que esta facción violenta entregue armas y secuestrados de una sola vez mientras ha estado colocando al pueblo palestino de escudo ante sus enemigos israelíes, no lo acabo de creer porque la historia señala que nunca dejarán su forma de vida y muerte. Hamás sigue odiando al pueblo israelí pero también la conciencia occidental tal y como han venido afirmando una y otra vez, del río al mar, esa es su enseña muera quien muera. 60.000 víctimas lo confirman mientras en la franja de Gaza nadie dice una sola palabra en contra de quienes han dirigido los destinos de los palestinos a sangre y fuego, nadie quiere o mejor dicho, puede arriesgar su vida. Y esto es lo que nadie destaca, esta facción es la verdadera culpable de la situación que ha permitido a Netanyahu desatar el infierno en Gaza.

Y ahora se me ocurre que luchar contra la violencia con más violencia no me parece el camino adecuado, aquí en occidente nos movilizamos y causamos heridos destruyendo mobiliario en las ciudades para denunciar la masacre de inocentes. Creo que tiene que producirse otra movilización, la de los políticos rechazando con actos la situación creada. Y es que no sirven solo los discursos, servirán las acciones que de una vez por todas paren una guerra que lleva décadas asolando la tierra palestina, guerra provocada por los grandes imperios que se quitaron de en medio un problema para crear otro sin solución parece, por el momento. Israel no quiere ahora un estado palestino a su lado y se me antoja que la solución será muy complicada. Nadie tiene claro qué es Palestina o Cisjordania, en ambos territorios reina la barbarie apoyada por naciones ciertamente enemigas de los israelíes y a su vez de los países occidentales. Tendríamos que verlo más claro para mantener una opinión equilibrada en un conflicto que, por el momento crea víctimas principalmente palestinas pero que también se ha trasladado a ciudades europeas donde cada día vemos ataques indiscriminados.