Enemigo a las puertas

Para quienes no vean el problema tengo que darles malas noticias porque el entuerto que no se soluciona se engrandece, se complica y se enquista en la sociedad

José A. Ramos

José A. Ramos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 05:50

Estaba recordando la vieja película de la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial en la que dos tiradores de élite se intentan eliminar ... dentro del caos circundante en una ciudad ciertamente devastada. Y me viene a la cabeza por la situación general de la política en España. Dos líderes enfrentados, léase Sánchez y Feijóo, quienes en este tablero político juegan sus bazas sin avanzar realmente en sus propuestas. Me sigue llamando poderosamente la atención cuando veo a un presidente de Gobierno que no cuenta ni con apoyos ni con presupuestos y tira hacia adelante prometiendo hacer llegar a este país al 2027 sin curar heridas y además lanza una llamada de atención al futuro perfecto ganando los previsibles comicios de ese año.

