Claridad, por favor

No he parado de escuchar opiniones y discursos interesados en torno a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Realmente el asesinato indiscriminado de hombres, mujeres y niños no tiene nombre, son más de 60.000 provocados por las fuerzas armadas israelíes que obedecen órdenes de un presidente de gobierno, es el caso de Netanyahu, quien abusa de poder mientras conserva la inmunidad que le permite el cargo antes de poder presentarse ante la justicia por corrupción. Esta es la situación apoyada por Estados Unidos, mientras tanto estamos apuntando y buscando culpables en un mapa que verdaderamente se presenta muy complicado y que se agrava aún más con el enfrentamiento en Ucrania que paso a paso implica más y más a la Unión Europea.

En este orden de cosas lo que me gustaría o mejor dicho me satisfaría es poder establecer una línea de justicia para poder justificar actitudes en las que siempre pierden los mismos, el pueblo, la gente de a pie, quienes no se pueden defender porque están en el núcleo de la barbarie. Y es que ahora, y vamos por partes, en la franja de Gaza quienes iniciaron las acciones violentas fueron los terroristas de Hamás que ahora se esconden tras el pueblo palestino, quienes no acaban de soltar rehenes son los líderes de Hamás que además se apropian de los víveres que llegan a la desnutrida población palestina, a sus propios hermanos permitiendo que el gobierno israelí siga destruyendo tierra y matando inocentes. Mientras tanto viajan a Doha presuntamente para negociar una tregua, por cierto, llegan cargados de dólares que bien servirían para dar de comer a quienes se han quedado sin nada en Palestina. En fin, es tan largo de contar que da vergüenza que nadie quiera parar esta masacre que duele en el corazón. Ahora piden una tregua de 60 días para liberar a la mitad de los rehenes, realmente ¿a qué suena esto?

Creo que esto no se arregla parando una prueba deportiva, creo que debemos informar sobre las diversas causas y motivos, el pueblo israelí no tiene la culpa, sí el gobierno Netanyahu que no va a parar hasta que pueda desarmar a Hamás y esta situación se me antoja que viene para largo porque nadie sabe la infraestructura que mantienen los terroristas. Así pues, apoyemos al pueblo palestino sabiendo que un movimiento terrorista lo tiene cautivo y es capaz de poner delante a los inocentes para conseguir su propósito que no es otro que destruir a Israel. Me parece lógico dar una vuelta a todos estos argumentos para que pongamos a cada cual en su lugar y después nos preguntemos, de verdad, ¿qué podemos hacer para que esta masacre acabe? Vamos a dar una vuelta a los términos que estamos utilizando y a pensar realmente quién o quiénes están vejando los Derechos Humanos en la franja de Gaza y en el este de Europa. Tenemos mucho para pensar y repasar recordando una vez más que «Quienes pierden la memoria de la historia están obligados a repetirla».