Lo acabamos de ver y de padecer en nuestra tierra, los incendios forestales no han dejado ni un solo resquicio para la duda porque los profesionales afirman que se podrían evitar durante todo el año con una gestión adecuada del terreno. Los bomberos profesionales exigen que se apruebe la Ley Marco que lleva en los cajones del Congreso desde 2018. Sería la fórmula adecuada para evitar burocracia y desigualdad. Y además sería muy bueno que alguien lo explicara claramente para que el común de los mortales lo entendiera. Y es que nadie ha sido capaz de explicar por qué han tardado tanto los recursos para apagar el monte obligando a miles de personas a abandonar sus hogares por el peligro de llamas acechando los núcleos de población.

Aún se mantienen focos vivos en nivel 2 en la Comunidad, aunque la ola de calor de más de dos semanas nos ha enseñado que se está marcando un antes y un después. Ahora se planea un Pacto de Estado que esperemos no se quede en agua de borrajas en las próximas semanas abducido por el enfrentamiento político evidente. No se trata de buscar culpables, creo que se trata de encontrar soluciones al nuevo marco en el que se mueve nuestra tierra abandonada durante todo el año. Ahora se llenan bocas afirmando que los incendios se apagan en invierno y me sigo preguntando cuantos años llevamos escuchando esta cantinela sin que nadie ponga remedio. Y verdaderamente creo que ha llegado el momento de establecer un marco jurídico que establezca más claramente los deberes y obligaciones de quienes tienen que hacer frente a estas situaciones. Me llama poderosamente la atención que el gran desaparecido haya sido el ministro de interior, el señor Marlaska, de este personaje depende prácticamente toda la movilización de medios sabiendo que las comunidades autónomas no cuentan con medidas suficientes. Escuchamos últimamente a técnicos y políticos afirmando que las inversiones en prevención nunca serán suficientes y lo cierto es que deberían explicar con claridad estas afirmaciones a quienes lo han perdido todo, su hogar, sus pertenencias, su riqueza medioambiental e incluso sus vidas justamente por esa falta de respuestas. Conviene detenerse un momento para reflexionar y tal y como apuntan los Bomberos Profesionales crear un «Indicador de Respuesta Operativa», es decir, comprobar los medios de respuesta con los que se cuenta en España para ajustar riesgos en función de los medios. Parece fácil contarlo así de esta manera, pero lo cierto es que son muchos profesionales y voluntarios los que se tienen que coordinar para poder acometer con ciertas garantías situaciones, que como hemos comprobado, son realmente terribles para tantas familias. Ahora solo nos podemos lamentar recorriendo tierras verdes que ahora mantienen ese tono gris, más aún cuando se sabe que se han perdido vidas.