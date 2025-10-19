Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La virtud de Sánchez es la confusión

El problema no es solo que se difundan mentiras, sino que la gente termina por desconfiar incluso de las verdades contrastadas

Joaquín Leguina

Domingo, 19 de octubre 2025, 05:30

El conocido y buen periodista de origen chileno John Müller publicó el jueves pasado un artículo en ABC titulado «La fábrica de verdades» que no ... tiene desperdicio. Como me voy a inspirar en él, obviaré a los lectores las pesadas comillas.

Top 50
  1. 1 Accidente con varios atrapados en Berrocal de Huebra tras un vuelco en la SA-210
  2. 2 El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja parte de un primer premio en Salamanca capital
  3. 3 Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital
  4. 4 Localizan a una mujer de 87 años desaparecida en Santa Marta de Tormes
  5. 5 Una tarde histórica y los últimos festejos del año, en directo por televisión
  6. 6 Furor por Turizo: «Llevo desde las 6 de la mañana»
  7. 7 Herido un octogenario tras ser atropellado en la carretera de Ledesma
  8. 8 Nueva subida de precio en las carnicerías del Mercado: «La gente lo compra porque es un producto básico, pero...»
  9. 9 Segunda vida para las piezas retiradas en las escaleras de la Gran Vía
  10. 10 Incertidumbre sobre si se podrá jugar el Gran Canaria - Perfumerías Avenida de Liga Femenina

