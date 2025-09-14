Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Tezanos el chapucero

¿Dónde está el truco del CIS para dar ventaja al PSOE de Sánchez? En el recuerdo del voto emitido por los encuestados

Joaquín Leguina

Joaquín Leguina

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:55

Quien esto escribe es Estadístico Superior del Estado y quizá por eso leo las estimaciones de las encuestas preelectorales con una cierta mirada incrédula, y en el caso del CIS con una incredulidad absoluta. Veamos.

Tomo un ejemplo del artículo publicado el 12 de septiembre por José Miguel Silva, director de Análisis y Socio fundador de Target Point, en El Debate. Con los datos electorales del CIS de julio a septiembre, con incendios y corrupción gubernamental de por medio en esos meses estivales, el PSOE -según Tezanos- subiría aproximadamente 1,3 millones de votos, el PP bajaría unos 600 mil votos y Vox bajaría también unos 400 mil votos; Sumar y Podemos no tendrían cambios significativos.

En escaños, la derecha perdería la mayoría que desde hace 2 años le dan las encuestas privadas, y la izquierda volvería a sumar con sus aliados con un PSOE en máximos desde la llegada de Sánchez.

¿Dónde está el truco del CIS para dar ventaja al PSOE de Sánchez? En el recuerdo del voto emitido por los encuestados en las últimas elecciones generales (en julio de 2023). El PSOE está sobrerrepresentado en +7,9 puntos, es decir, en este barómetro, los socialistas que recuerdan haber votado al PSOE son muchos más que los que lo votaron realmente. También están sobrerrepresentados Vox (+1,3 %), Sumar (+2,2 %) y el voto en blanco (+1,6 %). En cambio, vemos que en esta ocasión el PP es el único que está infrarrepresentado (-3,1 %) respecto a la realidad. Y la abstención también lo está (17,3 %).

Lo cual vicia desde el origen los resultados que el CIS publica y no sólo en cuanto a la estimación de voto, también para casi todas las preguntas del barómetro, al sobrerrepresentar mucho más a unos encuestados (afines al PSOE) e infrarrepresentar a otros (afines a la derecha, especialmente al PP).

El citado José Miguel Silva se ha tomado la molestia de recomponer dos reestimaciones de voto, una basada en la intención directa de voto y otra en la intención directa de voto + simpatía, con los siguientes resultados: el PP mejoraría claramente sus resultados, el PSOE empeoraría sustancialmente, Vox se mantiene o bajaría levemente, y Sumar y Podemos y el resto de los partidos quedarían más o menos igual.

Concluye Silva así: «Con toda la muestra, en este caso más de 4.100 encuestados, se podrían ajustar más los resultados finales, ponderando por sus coeficientes y métodos particulares las variables sociodemográficas, pero sobre todo también ponderando todo el fichero por la variable recuerdo de voto».

