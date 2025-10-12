Salarios y pensiones

Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Detrás del nivel salarial hay al menos dos cosas: La formación profesional del asalariado y la capacidad de negociación sindical

Joaquín Leguina

Domingo, 12 de octubre 2025, 05:30

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de publicar un informe sobre la remuneración de los consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex ... 35, cuya retribución media es 55 veces mayor que el sueldo medio de los empleados de esas empresas. Los consejeros no ejecutivos cobraron de media el triple que los empleados de sus empresas. Esta ratio fue de cuatro veces en el resto de las sociedades. Detrás del nivel salarial hay al menos dos cosas: La formación profesional del asalariado y la capacidad de negociación sindical, y ambas están muy bajas en España.

