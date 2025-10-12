Salarios y pensiones

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de publicar un informe sobre la remuneración de los consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex ... 35, cuya retribución media es 55 veces mayor que el sueldo medio de los empleados de esas empresas. Los consejeros no ejecutivos cobraron de media el triple que los empleados de sus empresas. Esta ratio fue de cuatro veces en el resto de las sociedades. Detrás del nivel salarial hay al menos dos cosas: La formación profesional del asalariado y la capacidad de negociación sindical, y ambas están muy bajas en España.

La formación media depende, en parte, de la baja formación de los inmigrantes con empleo.

El Gobierno, por boca del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mantiene la necesidad de que en los próximos años lleguen 3,5 millones de extranjeros a nuestro país para salvar así el sistema público de pensiones. Afirman que en la próxima década se producirán 5,3 millones de jubilaciones, mientras que, si no se pone remedio, solo se incorporarán 1,8 millones de jóvenes al mercado laboral.

Según el especialista Juan Francisco Martín Seco , «este argumento no es convincente, porque una vez más permanecemos prisioneros de ese tópico que lograron imponer las entidades financieras: unir pensiones con el número de trabajadores o, lo que es lo mismo, mantener el dogma de que las pensiones se tienen que financiar exclusivamente con cotizaciones sociales. Tal exclusividad no se adecúa ni a la ley ni a la Constitución».

El Gobierno español se vanagloria de la mejora de la actividad económica, pero lo que no señala es que ello se ha logrado mediante un aumento notable de la población, especialmente mediante la entrada de inmigrantes. Actualmente el número de extranjeros en nuestro país asciende a 7,05 millones de personas, lo que representa el 14,3% de la población total. En seis años, el número de inmigrantes se ha incrementado en un 40,1 %.

El incremento de la población ha absorbido el crecimiento económico, esto es, se ha conseguido por el procedimiento de ser más a producir más, pero esa producción global repartida per cápita apenas ha aumentado y está muy por debajo del de la mayoría de los países europeos. La conclusión inmediata es el estancamiento de la productividad.

En resumen, que no vamos bien, y para mostrarlo basta con contestar a esta pregunta: ¿una persona de 28 años puede comprar una vivienda con el sueldo que gana? La respuesta es NO.