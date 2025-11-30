Necesitamos más VPO

Se argumenta que el crecimiento del precio de la vivienda se debe a que el número de viviendas que se construyen es insuficiente. Sin embargo, ... el porcentaje del PIB dedicado a la construcción de viviendas en España (6 %) se encuentra por encima de la media de la UE; concretamente España es el sexto país con mayor inversión en vivienda. No parece faltar, por tanto, inversión en comparación a nuestros vecinos europeos. Entonces, ¿cabe acudir al «déficit de viviendas» como el principal causante del encarecimiento de precios?

Los informes del Banco de España no dudan en acudir al argumento del déficit de vivienda, como principal causante del encarecimiento residencial. Dichos informes ponen de manifiesto un incremento excepcional en el número de hogares, muy superior a la construcción de vivienda nueva. Así, entre el 1 de enero de 2021 (fecha a la que se refiere el último Censo de Población) y el 1 de enero de 2025 el número de hogares ha crecido en 957.903 unidades (ECP, INE 2025), el doble del crecimiento intercensal 2011-2021 (455.531 hogares).

En el periodo intercensal 2011-2021 el parque de viviendas superó en 959.554 unidades al crecimiento del número de hogares. En 2021 existía un exceso acumulado de 8.084.485 viviendas (un 30% del parque de vivienda), respecto a los hogares. «Colchón» más que suficiente para absorber déficits coyunturales de vivienda, como el producido en el periodo 2021-2024, aunque una porción significativa de dicho exceso corresponda a segundas residencias (2.514.511 viviendas de uso esporádico). Según el INE (2023) existían, a fecha del Censo de 2021, 3.837.328 viviendas vacías.

Lo que se ha colocado muy por debajo de lo necesario es la construcción de viviendas protegidas (VPO) y, tal como se señala en el estudio «Cinco Tesis acerca de la política de vivienda en España» , «alcanzar una vivienda asequible para el conjunto de la ciudadanía es un objetivo estructural de la política de vivienda en España. Este debe ser el objetivo central de la política de vivienda a impulsar por los poderes públicos».

Los beneficios directos de esta política son diversos: al ofrecer a los hogares de menores ingresos la posibilidad de acceder al mercado de la vivienda, se evita que esas familias queden excluidas de dicho mercado. Además, las viviendas VPO facilitan la emancipación de los jóvenes al reducir el coste que representa el acceso a la vivienda. Y, en el caso de la vivienda social de carácter asistencial, se ayuda a satisfacer las necesidades habitacionales a colectivos especialmente vulnerables.