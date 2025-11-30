Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Necesitamos más VPO

Facilitan la emancipación de los jóvenes al reducir el coste que representa el acceso a la vivienda

Joaquín Leguina

Domingo, 30 de noviembre 2025, 05:50

Se argumenta que el crecimiento del precio de la vivienda se debe a que el número de viviendas que se construyen es insuficiente. Sin embargo, ... el porcentaje del PIB dedicado a la construcción de viviendas en España (6 %) se encuentra por encima de la media de la UE; concretamente España es el sexto país con mayor inversión en vivienda. No parece faltar, por tanto, inversión en comparación a nuestros vecinos europeos. Entonces, ¿cabe acudir al «déficit de viviendas» como el principal causante del encarecimiento de precios?

