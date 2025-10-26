Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Inestabilidad

Conviene recordar quién comenzó matando antes de denunciar la exagerada y criminal respuesta de Netanyahu

Joaquín Leguina

Joaquín Leguina

Domingo, 26 de octubre 2025, 05:30

El sistema electoral llamado «proporcional», que es, a nivel provincial, el que existe en España, tiende a provocar inestabilidad gubernamental, pero nunca tanta como se ... ha visto tras las elecciones generales de 2023. Después de aquellas elecciones, Pedro Sánchez (que no era el ganador) formó Gobierno con la nueva extrema izquierda. Una izquierda que apoya a tipos como Putin y a su agresión contra Ucrania, a la dictadura cubana o al dictador venezolano Nicolás Maduro, etc.., etc.

