La generación inquilina

El sociólogo Carlos Feixa ha denominado con el título de esta columna a la juventud española, de la cual casi el 30% ha nacido en el extranjero o es hija de inmigrantes. Están «marcados por la precariedad laboral y la dificultad en el acceso a la vivienda, lo que los lleva a retrasar hasta los 30 años, de media, la edad en que pueden marcharse de casa […] la que por primera vez dedica hasta el 92% de su sueldo al pago del alquiler. Esta imposibilidad de acceder a un hogar condiciona sus vidas: el 72% querría tener hijos, pero sólo es una realidad para el 19% de los treintañeros. El 66% vive con sus padres o depende de ellos».

El jueves pasado la ministra de Juventud e Infancia presentó el Informe de la Juventud en España, informe que viene realizando el Instituto de la Juventud (Injuve) desde hace años y que permite hacer comparaciones.

La mayor parte de los jóvenes (18-34 años) viven en España en casa de sus padres (el 65,6%), aunque el porcentaje está por debajo de los que se observan en Portugal (68,3%), Italia (68% y Grecia (66,4%). Pero estamos lejos de la Europa del norte: 16,9% Dinamarca o 21,9% Suecia.

Este retraso en la edad de salir de la casa paterna retrasa los nacimientos a los 31,6 años de edad de la madre. Y no es por falta de ganas de tener hijos: El 72% de los que tienen entre 15 y 23 años quiere tener hijos, pero ese deseo sólo se convierte en realidad para el 15% de las personas de esa franja de edad y para el 19% de los que tienen entre 30 y 34 años. ¿Por qué no los tienen? «Por falta de medios económicos», responde el 87% de las personas consultadas en la encuesta. En 2008 no tenían hijos el 88% de los jóvenes, pero desde 2019 ese porcentaje está estancado en el 92%.

Las mujeres aportan más dinero a la familia. El 56% de las jóvenes aporta ya más ingresos al hogar, un amento «significativo» respecto a 2008, cuando eran sólo el 30%. «Este cambio indica una tendencia hacia una mayor igualdad económica entre géneros en los hogares jóvenes emancipados», señala el informe. Esto ha ocurrido porque cada vez hay más mujeres universitarias (12 puntos más que los hombres). Las calificaciones de las mujeres son (en Bachillerato y en la Universidad) más altas que las obtenidas por los varones. Un proceso educativo que conduce a una igualdad social entre varones y mujeres: una buena noticia que hará mejorar a la sociedad española y propiciará un mejor aprovechamiento de sus recursos humanos.