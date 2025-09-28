Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Hamás necesita a los palestinos para dos fines: usarlos de escudos humanos y exponerlos como las únicas víctimas del Ejército israelí

Joaquín Leguina

Domingo, 28 de septiembre 2025, 05:30

El reconocimiento en cadena del Estado Palestino al que estamos asistiendo, ya no sólo por países del Tercer Mundo o aquellos regidos por gobiernos progresistas, sino también por potencias occidentales bien relacionadas con EE.UU., no servirá de nada a los palestinos, pero sí a Hamás. En efecto, mírese como se mire, estos reconocimientos diplomáticos son un regalo para la organización terrorista Hamás. Y es que, como ha señalado el analista español Florentino Portero , las naciones que, con buen criterio, se negaron al reconocimiento cuando quien lo demandaba era la Autoridad Palestina, es decir, el nacionalismo árabe en su dimensión local, ahora lo hacen ante el chantaje terrorista de una organización islamista que supone una amenaza para Israel, para el Mundo Árabe y para Occidente. Con este reconocimiento, los dirigentes de Hamás podrán justificar el atentado terrorista que ha dado origen a la actual guerra, así como el sacrificio de vidas resultado de haber convertido en escudo humano a la población gazatí.

Que una guerra es un desastre humanitario es algo obvio. Que lo es mucho más cuando se desarrolla en un entorno urbano es algo que sabemos desde hace siglos. Hamás provocó la guerra después de haberse preparado para ello durante muchos años.

Este error de reconocer el Estado Palestino ha ido acompañado de una colaboración imprescindible por parte de medios de comunicación escasamente profesionales, a través de los cuales el discurso islamista ha ido penetrando en Occidente, presentando a Israel como un nuevo Herodes o como un Estado genocida que dispara sin razón alguna a una población suplicante de alimentos. Informaciones exageradas o descontextualizadas que ocultaban los asaltos de Hamás a los puestos de distribución de alimentos. Hamás necesita a los palestinos para dos fines: usarlos de escudos humanos y exponerlos como las únicas víctimas del Ejército israelí.

La nueva izquierda progresista se ha sumado entusiasta al actual antisemitismo: la negación del derecho a existir de Israel, al negar la legitimidad de su fundación como estado. Los progresistas, es decir, la izquierda post-socialista, ha hecho suyo el argumento árabe de que el nacimiento de Israel fue la última expresión del colonialismo occidental en Oriente Medio, así que usan sin recato el eslogan «Desde el río hasta el mar», es decir, la eliminación de Israel.

Vamos, que los nazis del siglo pasado se han transformado ahora en israelitas.

