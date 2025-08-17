Un enemigo: Madrid

Comenta Compartir

Fedea indica que sólo el 2 0% de españoles con mayor renta paga más de impuestos de lo que recibe como prestaciones y subvenciones públicas y el otro 80 % recibe sus prestaciones públicas de aquel 20 % de contribuyentes. Esto es posible porque en 1977 España aprobó un impuesto progresivo sobre la renta que permite transferir dinero de las rentas altas a las clases medias y especialmente a las clases bajas principalmente en pensiones, sanidad, educación y dependencia.

Pero es que la mayor parte de la recaudación del IRPF la pagan quienes están en el percentil 90 y la mitad de ellos viven y pagan en Madrid. Ese dinero llega a una caja común y se distribuye a través del gasto público a todos los ciudadanos españoles de todo el territorio que están por debajo del 80 % del percentil de renta.

Lo anterior merece el siguiente comentario de del catedrático José Carlos Díez : «En Madrid, al tener más renta, también hay más gasto por habitante y también más recaudación de IVA. Y Madrid concentra la mayor parte de la recaudación del impuesto de sociedades. También sucede lo mismo con las cotizaciones a la Seguridad Social, donde Madrid es la única comunidad que tiene más de 2,5 cotizantes por cada pensionista y es la única que tiene superávit y no necesita dinero de otros impuestos o de la deuda pública para pagar las pensiones.

Es verdad que el sistema fiscal es hoy el soporte del Estado de Bienestar y está en riesgo por la cesión vergonzosa de Pedro Sánchez y Salvador Illa a los independentistas. Que encima los ciudadanos madrileños tengamos que soportar el insulto de que hacemos dumping es ya insufrible. En todos los medios controlados por Sánchez, la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recibe todos los insultos que al sanchismo se le ocurre inventar. Un sanchismo que según las encuestas electorales no levanta cabeza en Madrid.

Salvador Illa ha defendido la ordinalidad para Cataluña. Si Madrid pidiese la ordinalidad también, los madrileños tendríamos mejor sanidad, educación pública, pensiones y dependencia para nuestros mayores que los vascos, que son los más privilegiados, pero el sistema saltaría por los aires y no habría dinero en la caja para pagar las pensiones de todos los españoles.

Quiero creer que estas barbaridades no llegarán a buen puerto y que las cosas volverán a ser razonables más temprano que tarde. Aunque haya que cambiar muchas más cosas de las que haya hecho y muy mal Pedro Sánchez.