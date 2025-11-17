Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Tiene huevos

Pedro Sánchez, lejos de convocar las elecciones anticipadas que pide Feijóo, ya ha empezado por su cuenta la campaña sin aviso

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

En una semana en la que la ministra Margarita Robles apareció embutida en una bomber en su visita a las Escuelas de Matacán el protagonismo ... en ropajes se lo llevó Pedro Sánchez, que desembarcó en el aeropuerto Cortissoz de Barranquilla (Colombia) presumiendo de guayabera; y terminó en camiseta negra y chaqueta vaquera presumiendo de jovenzuelo en el estudio de Radio 3 donde se recreó en unas declaraciones tan empalagosas de sus entrañables gustos musicales como absurdo fue el ataque a la tauromaquia en el Congreso unos días antes: «Se acabó usar el dinero para la Sanidad en regalos fiscales y ayudas para los toros», espetó por sus huevos… Sobre la Sanidad ya lo retrató aquí Javier Hernández en su Media Etiqueta, en las cuestiones taurinas que desprecia no está de más recordar que la única aportación que recibe el toreo del Gobierno estatal en los Presupuestos Generales son los pírricos 65.000 euros, de los que 30.000 se destinaban al Premio de Tauromaquia que apuntilló para su gloria eterna su banderillero Urtasun. El toreo es capaz de vivir sin premios y sin Pedro Sánchez.

