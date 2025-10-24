Error 404 en Sanidad

¿Qué tienen en común la sanidad pública de Castilla y León y las Copas de Europa del Real Madrid? Que son uno de los ... principales motivos de orgullo -sino el que más- tanto del gobierno de la Junta como del club blanco.

Nada nos gusta más a los madridistas que presumir de las 15 orejonas porque sirve de respuesta para todo. ¿Que un fichaje ha salido rana? - «...pero tenemos 15 Champions»-- ¿Que nos cae una goleada en una eliminatoria europea? - «Da igual, tenemos 15»-.

La 'oposición' al madridismo tiene muy claro hacia dónde tiene que disparar si pretende hacer daño: que la competición se la inventó el propio Madrid y se ponía los partidos más fáciles, que las finales las robaba Franco, que las copas en blanco y negro no cuentan, que en la era del 4K la mayoría ya están desfasadas...

El sector del madridismo más pipero entra al trapo y se enfanga en debates torpes, pero el madridismo del señorío se ríe con cierta suficiencia porque, digan lo que digan, el palmarés es inamovible. Sigue poniendo 15.

A la Junta de Castilla y León le pasa algo parecido con la sanidad: sus 15 Champions son el 2º puesto en el ranking nacional de la sanidad más valorada por sus propios ciudadanos, pero hay una diferencia notable con el Madrid, y es que a la Junta le acaban de trucar el palmarés.

En Castilla y León están acostumbrados a recibir críticas de que «Mañueco quiere privatizar la sanidad pública para enriquecer a sus amigos» y luego las cifras demuestran que es la comunidad autónoma que menos dinero destina a conciertos con la sanidad privada.

También es muy frecuente la crítica de que el PP maltrata la Atención Primaria, cierra consultorios y no quiere contratar médicos —también aquí lo achacan a hacerle favores a la sanidad privada—, pero luego resulta que es la Comunidad con la mayor ratio del país de médicos de familia por cada 1.000 habitantes.

Supongo que en Sacyl sobrellevan esta cantinela porque luego hay otros datos que afirman que Castilla y León ocupa el segundo puesto del país en la tabla del 'Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público' y en la Consejería presumen de ello. Es decir, que dentro del enorme margen de mejora que siempre tiene la sanidad pública, los ciudadanos están considerablemente satisfechos con la atención que reciben. Y lleva siendo así desde hace varios años... hasta esta semana.

El Ministerio de Sanidad ha publicado esta semana los últimos datos del Barómetro Sanitario del CIS y, voilà, la sanidad de Castilla y León ha pasado de ser de lo mejorcito del país, a ocupar las últimas posiciones en todos los indicadores existentes. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hundido el sistema sanitario de Castilla y León de un año para otro? ¿Se ha levantado en armas las ciudadanía contra sus hospitales y centros de salud? Pues no. Parece ser que se trata de un 'inocente error' que ha intercambiado los datos de Castilla y León con los de otra comunidad. ¿A quién no se le ha movido alguna vez una celda del Excel? ¿Quién no ha realizado alguna vez una encuesta telefónica y ha creído escuchar Castilla y León cuando el encuestado dijo Ceuta?

Desde la Junta de Castilla y León se han apresurado a exigir una rectificación inmediata al Ministerio de Sanidad porque no se trata de un error aislado, sino que dicen haber identificado hasta cuatro tablas con los datos intercambiados.

Es de suponer que el documento será modificado y rectificado, pero la noticia ahí queda y desde la Junta temen pueda «tener repercusiones en la interpretación y toma de decisiones».