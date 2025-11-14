Pedro Sánchez ha jugado esta semana el comodín del público. Tenía que comparecer en las Cortes en medio de un sinfín de polémicas y se ... ha aferrado al flotador de la sanidad. A un clásico entre clásicos como es el de «el PP privatiza la sanidad pública».

Sabedor como es -porque evidentemente lo sabe- de las cifras de privatización que hay en las pocas comunidades gobernadas por el PSOE, se atreve a sacar el tema. Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra destinan casi el doble que Castilla y León en conciertos con la sanidad privada. Lo de Cataluña no tiene nombre: seis veces más que Castilla y León. Aún así, se ha atrevido a poner sobre la mesa un debate en el que tiene todas las de perder si se trata en profundidad, pero que seguramente le reportará jugosos titulares, hilos en Twitter y algún que otro voto.

Al escuchar al presidente del Gobierno se me vino a la cabeza la serie 'Respira' -en Netflix-, que esta semana he consumido de un tirón. Se me ocurrió que -ahora que están en auge los videos ultrarrealistas creados por inteligencia artificial- la serie podría haberla creado el mismísimo Pedro Sánchez sin demasiado esfuerzo. Quienes estén acostumbrados a trabajar con inteligencia artificial saben que el prompt de Sánchez habría sido algo así como «crea una serie donde los malos son el Partido Popular y destrozan un hospital público por su afán de enriquecer a sus amigos de la privada...». Pulsa enter y 'voilá': tenemos al frente de la Comunidad Valenciana a una presidenta carismática y echada para delante que pelea en las urnas contra la izquierda y la ultraderecha -que cada uno piense en quien quiera- y que se ha empeñado en privatizar un hospital valenciano. Desde el momento en el que aplica la gestión privada el hospital se quedan sin fármacos porque escatiman en gastos, derivan los casos difíciles a otros centros, se les va la luz y los quirófanos se infectan con bacterias multirresistentes porque también han privatizado la limpieza y son unos jetas. Los médicos tienen que operar en sus horas libres, pero no por reducir las listas de espera, sino porque el sueldo público dicen que es mísero y necesitan trabajitos privados para sobrevivir.

Es una caricatura en la que todos hacen de todo… menos las enfermeras, que parece ser que apenas existen en los hospitales. Creo que el único momento en el que dije 'mira, como en la realidad' es cuando a los médicos de la serie les da por copular en el hospital y me recordó aquel video grabado en el viejo Clínico de Salamanca -a través de unas ventanas traslúcidas- de dos figuras vestidas de verde agachándose y moniéndose y moviéndose raro.

¿A dónde quiero ir? Pues a que vienen elecciones y, lamentablemente, todo hace indicar que la Sanidad se va a convertir en el mejor saco de boxeo y la mejor lanza de unos y otros porque lo aguanta todo. Que Sánchez se atreva a hablar de comunidades autónomas que firman conciertos con la sanidad privada es como si Martínez Almeida acusara de feo al presidente del Gobierno.

Personalmente no debe molestar que -más allá de la intencionalidad que haya- se le haga un marcaje al uso que se hace del dinero público. Creo que de una manera u otra repercutirá en un beneficio para el ciudadano. Pero ya puestos, y dado que eso sí es competencia del Gobierno, que haga el favor de decirle a su ministra que tiene a toda la sanidad del país en pie de guerra y que el paciente empieza a estar hasta las nartices de tanta huelga de médicos, TCAE, técnicos superiores y demás colectivos que están organizando paros contra ella, y no contra las comunidades.