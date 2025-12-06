Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Falta de escrúpulos

Javier Gallego

Javier Gallego

Sábado, 6 de diciembre 2025, 05:50

Comenta

Cuando en el año 2016 el PSOE echó a Pedro Sánchez en aquel tortuoso comité federal, pocos imaginaron que podría volver a ser secretario general ... y después presidente del gobierno. Eso solo pasaba por la cabeza del propio Sánchez y para conseguirlo necesitaba kamikazes, que no tuvieran nada que perder y mucho que ganar. La flauta sonó y los cuatro del Peugeot, Sánchez, Cerdán, Ábalos y Koldo, consiguieron todo lo que su ambición desmedida les había hecho echarse a la carretera.

