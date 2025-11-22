Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dejen la historia en paz

Javier Gallego

Sábado, 22 de noviembre 2025, 05:50

La historia es la que es y merece ser contada de la manera más imparcial y honesta posible. Luego cada uno puede sacar sus propias ... conclusiones, opinar, contextualizar o encajarla en su forma de pensar. Pero todo el mundo merece conocer su pasado sin contaminaciones y sin ningún tipo de contorsionismo forzado del relato. Lo digo por todo el revisionismo que se ha abierto en los últimos días, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador y del regreso a España de la monarquía. En este país, cada vez más contaminado por la polarización, los extremismos y los nacionalismos, hacemos justo al revés. Aquí lo primero es la ideología. Y en base a ella hay quien se cree con derecho a reescribirla y a imponer su visión al resto. Ni siquiera muchos de los protagonistas de aquellos años han sido tan injustos y tan vehementes, como algunos opinadores o dirigentes políticos que hemos escuchado esta semana. Ahora es muy fácil chillar, juzgar o insultar al rival político porque hay libertad. Precisamente, la que llegó con aquella transición, a la que solo se llegó a base de renuncias, de reconciliación y de hablar para llegar a acuerdos. Es penoso presenciar cómo cada vez hay menos cosas que nos unen y más que nos separan. Es un síntoma de que los que quieren romper la convivencia son cada vez más fuertes.

