Tunantes de Salamanca

Isabel Bernardo Fernández

Lunes, 13 de octubre 2025, 05:30

Como viene siendo lo normal en él, se presentó en la sala de la palabra del Liceo pidiendo humildemente solidaridad. Manuel Muiños tiene el peso ... del mundo oscuro en el pecho y sabe que ha de continuar clamando por dar visibilidad a ese Proyecto Hombre (PH) que acoge las sombras que rondan y tunan los rincones de la fatalidad. Son los pícaros, rapaces y lazarillos de un tiempo nuevo. Hombres y mujeres de toda edad y condición social, muy lejos de aquella picaresca de la Salamanca del XVI que burlaba alguaciles por meter un mendrugo de pan ratonado en la boca o sorber a escondidas las escurrajas del vino del amo. Los protagonistas de un libro de relatos y versos a los que un voluntario de PH, José Manuel Ferreira Cunquero, ha querido 'reinsertar' y 'rehumanizar' dentro de un título que es a la vez grito y esperanza: «Tunantes de Salamanca. Regreso al hombre». Una preciosa edición de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, donada en su totalidad a Proyecto Hombre Salamanca para ayudar a que sigan celebrándose esas «fiestas de la verdad», tal como en PH llaman a las altas terapéuticas.

Tunantes de Salamanca