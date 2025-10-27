Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La chispa de Charpentier

Isabel Bernardo Fernández

Lunes, 27 de octubre 2025, 05:30

Humildad, sencillez, curiosidad, esfuerzo, responsabilidad, disciplina, creatividad, ambición y un profundo respeto por la ciencia y por servir al conocimiento humano... A poco de que ... Emmanuelle Charpentier pisara el Paraninfo para recibir las insignias doctorales ya pudieron descubrirse los valores que han guiado la trayectoria personal de esta mujer porque los llevaba dibujados en su semblante. Una científica a la que los premios y distinciones no parecen haberle robado la mirada de sorpresa ni esa sonrisa emocionada con la que agradeció a la Universidad de Salamanca y la comunidad universitaria el ser investida como Doctora Honoris Causa en tan histórica institución.

