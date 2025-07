Vuelven los «cejitos»

Comenta Compartir

A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Eso se ha dicho siempre, y parece que Sanchito se ha acordado de este refrán. Para mí que algún día, en una oscura noche, llorando desde un rincón, Pedro llamó buscando consuelo a su gurú personal (bueno, ahora se llaman coach), al gran Zapatitos.

Y Zapatitos, tan listo y tan eficiente, le ha recomendado a Sánchez que vuelva a sacar a los cejitos a escena, que a él le funcionaron muy bien.

¿Te acuerdas de esa campaña donde gente del mundo de la «cultura» (que vaya truños nos cuelan como cultura) hacían el gesto de la ceja con el dedo para sumar votos a Zapatero?

Pues muchos de ellos, que estaban ahí hibernando, ahora han sido activados a ver si con ellos Sánchez consigue tapar todo lo que le está cayendo encima.

Que ahí en las firmas, tienes de todo, tienes políticos como Leire Pajín, Jesús Caldera o Manuel Chaves; tienes gente del cine o música como Almodóvar, Carlos Bardem (tus trabajadores del restaurante bien ¿no?), Ana Belén, Miguel Ríos o Serrat; y sindicalistas (que se les acaba el chollo) como Ignacio Fernández Toxo y Antonio Gutiérrez.

Ojo que, en el escritito, porque es para tomárselo a broma, empiezan fuerte. Mira, mira: «El ataque, desde todos los frentes conservadores y reaccionarios, al Gobierno de coalición progresista y su presidente se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo, que a la crítica política propia en un sistema democrático».

Que no, que no es que Tito Berni se llevara a diputeros de frutas, que Bego no usaba la Moncloa para hacer sus negocios, que Ábalos no colocaba a sus sobrinas cariñosas en empresas públicas, que Koldo no iba pidiendo mordidas a cambios de favores… No, eso no es así, es todo una conspiración para derribar a un gobierno legítimo.

Ah, perdón, legítimo y progresista. Que todos tenemos ya muy claro que Junts es progresista, es la extrema derecha xenófoba progresista… Y Bildu, progresismo a raudales, claro, progresismo con víctimas y atentados, pero progresismo.

Ay los cejitos, ya no sé si me hacen gracia, si me dan pena, o si empiezo a tenerles ya bastante manía. Cómo les gusta dar lecciones y explicarnos a los demás, que somos tontos y borregos (o eso creen) lo que tenemos que pensar, no vaya a ser que nos dé por pensar solitos y se les acaben las subvenciones. Yo, de momento, a cualquier espectáculo, función, concierto… que den cualquiera de los firmantes, paso de ir.