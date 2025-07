Sánchez se va de vacaciones

Comenta Compartir

Como madridista, muy madridista, que soy, el miércoles tuve que sufrir como un archienemigo nos pintó la cara sin cariño ninguno. Sí, me refiero a Luis Enrique. Y si tú también eres madridista (enhorabuena) seguro que tuviste la misma sensación que yo cuando estábamos en el minuto 70… que se termine ya, que esto sólo puede ir a peor. Luego ya, si eso, si tenemos suerte, si nos organizamos bien, si fichamos gente nueva… ya cuando volvamos a competir, esperemos que la cosa nos vaya mejor.

Pues eso mismo es lo que está pensando ahora Sánchez, que se acabe ya, que dejen de caerme palos y, si hay suerte, a la vuelta, a ver si me libro de todo esto. Ya he oído varias veces que la única forma de que Sánchez salga de La Moncloa antes del fin de la legislatura es detenido, si no es así, él aguantará hasta el último segundo.

Pero no, ahora a descansar, el que fue un hombre enamorado, el que ahora es un hombre decepcionado, necesita irse de vacaciones para lamerse las heridas. Lo curioso es que las vacaciones sólo valen cuando a él le interesan, porque cuando obligó a muchos españoles a retrasar su descanso, o volver porque le encajaba ponernos a votar en verano… eso no cuenta, eso no pasa nada, eso ya es historia.

Sánchez confía en la mala memoria de los españoles, porque ya han olvidado muchas cosas eh, ya han olvidado que no podría dormir si gobernara con Iglesias, que nunca (pero nunca, nunca, nunca) pactaría con Bildu, que la amnistía era antidemocrática, las andanzas del Tito Berni… Al estilo de los malos bebedores al despertarse en blanco al día siguiente, si no me acuerdo es que no ha pasado.

El hombre demacrado (que vaya tela con el maquillaje que le ponen para que nos dé penita) quiere conseguir que, ahora que estaremos en el chiringuito, con una cañita fría, con nuestras chanclas y nuestra sombrilla, de nuevo nos falle la memoria. Porque ahora tenemos que olvidarnos del hermanísimo, de su mujer, de Koldo, de Ábalos, de Santos Cerdán… y de lo que esté por salir (que saldrá). No sé tú, pero a mí me parece poco verano para tantas cosas a olvidar.

Ayer dos amigos, poco dudosos de ser de izquierdas, me comentaban uno, que Sánchez va a conseguir que vote al PP por primera vez, el otro, que lo que va a conseguir es que no vaya a votar. Es decir, que los votantes de izquierda ya no son sanchistas, y ellos también quieren que se vaya. Igual, por ahí, tenemos esperanza.