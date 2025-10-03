Sé como el junco

Comenta Compartir

¿Te acuerdas de la canción de «Resistiré»? Es verdad que cuando nos encerraron ilegalmente en casa (gracias Pedro) acabamos de esa canción algo saturados, bueno, al menos yo. Hay una parte que me gusta, eso de soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Puede que me haya dado por pensar en esta canción porque hace poco ha fallecido uno de los dos miembros del Dúo Dinámico, y quería hacerles un pequeño homenaje.

Todos hemos cantando alguna de sus canciones, aunque quizá no sepas que eran de ellos. Vale, tener más de ochenta y cantar eso de quince años tiene mi amor, quedaba algo raro (ojo, que estoy de broma eh).

Pero eso del junco me ha dado que pensar. Mira, como sabes (porque soy muy pesado) voy mucho a la plaza de Julián Sánchez el Charro. Vamos, voy tres veces al día a que mi perro Quique haga sus cosas (y siempre las recojo eh, no como otros…) y hace un tiempo me daba cuenta de algo.

En uno de los espacios donde había césped y árboles, los niños habían decidido jugar partidos de fútbol. Se han cargado el césped y era peligroso porque cada dos por tres el balón salía despedido, y algún pelotazo se han llevado las personas de la terraza de en frente, y algún frenazo ha tenido que dar algún conductor por no llevarse un balón o un niño (mejor balón que niño, claro).

Sí, está prohibido que los niños jueguen ahí, sí los padres no han hecho ningún esfuerzo para impedirlo y sí, si mandas a los locales podrían llamarles la atención y, no sé si multarles.

Pero las cabezas pensantes del Ayuntamiento (y esto va con cero ironía, no me seas mal pensado) han decidido ser como el junco. Adaptarse, amoldarse a lo que quieren los ciudadanos. Si los chicos lo que quieren en vez de tener césped, es jugar al fútbol, pues se les hace una pequeña cancha, se les pone una valla para que no salgan los balones perdidos y así los niños contentos y seguros.

No sé a ti, pero a mí me parece una idea estupenda y una forma genial de actuar. Adaptarse al uso real que hacen los ciudadanos, y no empeñarse en la idea que ellos tenían en la cabeza es una muestra de que el Ayuntamiento presta atención a los que vivimos en esta ciudad.

Eso sí, ya que estamos ¿para cuándo un toldito para dar sombra en la zona de perros y que no se me queme la calva? Yo ahí lo dejo, para el que le pueda interesar, por pedir que no quede eh.