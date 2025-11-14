La fregona asesina

Soy torpe, lo reconozco, pero torpe a un nivel que no sospechas eh. Porque tengo miedo de que un día vaya con un boli en ... la mano, me tropiece, me caiga al suelo y se me clave en un ojo. O que pise una de las pelotas de mi perro, me caiga hacia atrás y me abra la cabeza con el pico de la mesa, por cierto, lo de caerme hacia atrás pisando una pelota de perro ya me he pasado, concretamente cuando llevaba mi bandeja de comida. Media hora preparando una carne asada y todo por el suelo. Al perro le encantó, yo me comí un sandwich. ¿Crees que mi perro puso la pelota a propósito?

Soy torpe, ya lo ves, por eso, en cada rincón de mi casa yo veo un posible peligro, una amenaza, algo que puede acabar con mi vida o, como poco, dejarme con secuelas profundas. Si me preguntas si mi casa es peligrosa, si tiene riesgos y dónde están, yo te diría que en todos lados. Para mí y mi torpeza, mi casa es más peligrosa que meterte en un mitin de Puigdemont (visto lo visto, podría ser en Barcelona) con una bandera de España.

Pero seguramente mi casa para ti no lo es, no es peligrosa, puedes entrar sin tener que forrarte con papel de burbujas, porque tú no eres torpe (o espero que no). Y es que ahora llegan los lumbreras del Gobierno y nos salen con que hay que hacer un informe de riesgos de cada casa para las empleadas del hogar. Que si los cuchillos están demasiado afilados (o demasiado poco), que si la fregona mira con mala cara, que si la lejía no huele como debería…

¿Y sabes cuándo entra en vigor esta ley? Hoy, sí hoy. Si tienes una empleada (o empleado, claro) del hogar y no has hecho esta evaluación de riesgos te pueden poner una elegante multa. Cómo le gusta a la amiga Yoli eso de meter multas eh.

¿Cómo tienes que hacer para tener esta evaluación? Pues puedes contratar una empresa para que te la haga (y pagar, claro) o tienes que meterte en una web, rellenar un cuestionario, imprimir una copia que debes firmar tú y el trabajador, y guardar esa copia en tu casa.

A ver, hablamos de entrar en una web, rellenar datos e imprimir. ¿Es que Yoli no se ha dado cuenta de que, en general, es la gente de más edad la que suele necesitar ayuda en casa? Precisamente estas personas mayores son las que eso de internet e imprimir les suena a chino. ¿Tus abuelos tienen impresora en casa? Pues eso.

Siempre ayudando Yoli, siempre dando facilidades, así da gusto. Gracias.