Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL TENDEDERO

La fregona asesina

Fernando Población

Fernando Población

Viernes, 14 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

Soy torpe, lo reconozco, pero torpe a un nivel que no sospechas eh. Porque tengo miedo de que un día vaya con un boli en ... la mano, me tropiece, me caiga al suelo y se me clave en un ojo. O que pise una de las pelotas de mi perro, me caiga hacia atrás y me abra la cabeza con el pico de la mesa, por cierto, lo de caerme hacia atrás pisando una pelota de perro ya me he pasado, concretamente cuando llevaba mi bandeja de comida. Media hora preparando una carne asada y todo por el suelo. Al perro le encantó, yo me comí un sandwich. ¿Crees que mi perro puso la pelota a propósito?

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  2. 2 Las lluvias provocan crecidas en los ríos de Ávila, Salamanca y Zamora: el 112 pide extremar la precaución en cinco localizaciones
  3. 3 El salmantino aficionado a grabar a mujeres por debajo de la falda en todo tipo de eventos acepta más de 13 años de cárcel
  4. 4 Un hombre herido tras ser atropellado en la avenida de los Cedros
  5. 5 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  6. 6 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  7. 7 Protección Civil declara la alerta en Castilla y León por lluvias y fuertes vientos hasta el domingo
  8. 8 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en la Avenida de los Maristas
  9. 9 «Estos cerdos van solos a la otra finca»
  10. 10 La AEMET activa el aviso rojo en una provincia de Castilla y León por las fuertes lluvias que se esperan en la madrugada de este viernes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La fregona asesina