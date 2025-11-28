Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El divorcio del farinato

Fernando Población

Fernando Población

Viernes, 28 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

Ayer me llamó el farinato por teléfono, está triste, se encuentra solo, nota que su relación más firme, su compañero de vida más habitual, le ... va dando la espalda y cada vez se ven menos. El huevo ya no va de su mano. Que dice el huevo que la culpa no es del farinato, que es del mismo huevo (no eres tú, soy yo), que se ha puesto tan caro de ver (y de comprar) que ya no le apetece ir con algo tan humilde como el farinato, ya sabes, el chorizo de los pobres.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  3. 3 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  4. 4 Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»
  5. 5 El Hospital destina 350.000 euros para ampliar un 240% la sala de espera de Urgencias
  6. 6 La válvula de la olla, posible origen del estruendo que alarmó a Van Dyck
  7. 7 Sigue en directo el encendido del árbol de Navidad de la Plaza Mayor
  8. 8 «Ha llegado uno de siete kilos para una clienta que lo quería justo para este día»
  9. 9 La intrahistoria del nombre del Cristiano Ronaldo de Unionistas: «Con mi primer hijo su madre dijo...»
  10. 10 Quinto intento para juzgar el macrotimo de las autocaravanas más de siete años después del engaño

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El divorcio del farinato