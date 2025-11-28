El divorcio del farinato

Ayer me llamó el farinato por teléfono, está triste, se encuentra solo, nota que su relación más firme, su compañero de vida más habitual, le ... va dando la espalda y cada vez se ven menos. El huevo ya no va de su mano. Que dice el huevo que la culpa no es del farinato, que es del mismo huevo (no eres tú, soy yo), que se ha puesto tan caro de ver (y de comprar) que ya no le apetece ir con algo tan humilde como el farinato, ya sabes, el chorizo de los pobres.

Ya lo decía Bono en su día ¿te acuerdas? Manda huevos, y sí, ahora mismo mandar una docena de huevos es un regalazo que deberíamos recibir con lagrimones en los ojos.

Porque fíjate, hoy que es Black Friday, que estamos todos mirando ofertas como locos a ver si le echamos una manita a Melchor y sus dos ayudantes (¿se nota que tengo Rey Mago preferido?) a mí me ha dado por buscar ofertas de huevos (de gallina eh, no me seas mal pensado). ¿Sabes lo mejor? Que las hay, las he encontrado, los huevos han subido tanto que ya han decidido que merece la pena que tengan su propia oferta.

Esa frase tan de abuela de ¿Te has quedado con hambre? ¿Te frío un huevo? Va a desaparecer, igual te ofrece una salchicha, o un sándwich mixto, o un escalope… Pero un huevo no, que los huevos cuestan un huevo (perdón, no me he podido resistir a hacer la broma).

La verdad es que estoy en un sinvivir, porque claro, si ya no vamos a poder comer el farinato con huevos… ¿Qué nos queda? ¿Qué salmantino de bien no se ha apretado alguna vez unos huevos fritos con farinato con su buen pan? Los vas a echar de menos, lo sabes, ya lo estás lamentando.

Los huevos han subido más de un 40% de precio con respecto al año pasado. ¿Es lo único que ha subido? Por desgracia no. Pero algo que era una comida humilde, accesible para todos, un recurso para solucionar unos invitados que no esperabas, algo que siempre ha sido sinónimo de casa, de familia, de sencillez… Eso, eso nos lo están poniendo mucho más complicado de comer.

Siempre he pensado que la mejor salsa del mundo es la yema de un huevo. Pega con todo, todo mejora con un huevo frito (con puntilla eh). A casi todo el mundo le gusta el huevo frito (a ti no Pepe, ya lo sé). ¿Has probado hacerte unos macarrones con chorizo y ponerles un huevo frito encima? Hazlo, de nada.

Yo sólo pido que no nos toquen más los huevos, sin ellos el farinato ya no es lo mismo.