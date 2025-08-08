Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

EL TENDEDERO

Diez años muy raros

Fernando Población

Viernes, 8 de agosto 2025, 05:30

¿Sabes que llevo ya diez años publicando esta columna? Pues sí, te has pasado diez años leyendo las cosas que pienso, y a pesar de ello digo. Espero que no se te hayan hecho muy largos.

En este tiempo creo que hay cosas que te han quedado claras. Que soy del Madrid, que tengo un perro que se llama Quique, que Sánchez y su recua no son santos de mi devoción… Pero lo curioso de todo esto no es eso, es la cantidad de cosas de las que he tenido que escribir en estos diez años. Cosas de las que jamás pensé que escribiría, cosas que, si me las llegas a decir hace diez años, te habría sugerido, sutilmente, que pidieras cita con un psicólogo. Urgente.

Son tantas cosas, que fijo que alguna se me olvida, si recuerdas alguna dímela, ¿eh?, pero ¿recuerdas que estuvimos encerrados en nuestras casas? Un comité de expertos, que luego resulta que no existía, decidió que teníamos que estar dentro de nuestras casas. Luego, al final, parece que nos encerraron ilegalmente.

Un volcán arrasó la isla de La Palma, las imágenes parecían de una de estas pelis apocalípticas de los americanos, pero, por desgracia, fue muy real, y aún intentan recuperarse de todo eso los canarios.

El ex rey, o rey emérito, decidió pegar un salto a Abu Dabi por lo que pudiera pasar, más que nada por quitarle el marrón de en medio a su hijo, vamos, creo yo.

Hemos tenido un apagón en todo el país, así de repente, sin avisar. Había luz, luego ya no. Ni luz ni teléfono, y fijo que más de uno ya tiene en su casa linternas y algún camping gas, por si nos vuelve a pasar, que oye, viendo que aún no sabemos qué ha pasado, ni ha dimitido nadie, no se descarta eh.

Cataluña se declaró independiente, pero sólo unos segundos… Las caras de, primero ilusión y luego decepción, de los independentistas en ese ratito era para verlas. Era como el antes y después en los anuncios de teletienda. Aunque, en este caso, primero vimos el después y luego el antes.

Tenemos al fiscal general del Estado imputado, al hermano del presidente del Gobierno imputado, a la mujer del mismo presidente imputada, a los dos últimos secretarios de organización del PSOE imputados, pero aquí no pasa nada.

De verdad, te lo digo muy en serio, si hace diez años alguien me cuenta todo esto, no me lo creo ni de broma. Veremos qué pasa en los próximos diez años, espero seguir aquí contigo y así lo comentamos.

Espacios grises

