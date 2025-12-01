Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¡Vaya patinazo!

No son pocos los atropellos y accidentes en que concurren. Crece el número de muertes y lesiones, debido a que su uso se está extendiendo de manera exponencial

Fernando Garrido

Fernando Garrido

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:09

Comenta

Puede que este asunto no se vea aún como de interés general. Sin embargo, me temo que traerá cola. Más, si cabe, en una ciudad ... pequeña como Salamanca. Me refiero a los patinetes eléctricos que nos invaden: esos vehículos de movilidad personal, según los define la DGT, que nos aparecen en cada recodo. No son pocos los atropellos y accidentes en que concurren. Crece el número de muertes y lesiones, debido a que su uso se está extendiendo de manera exponencial. Empieza a ser habitual encontrárselos en cualquier semáforo, esperando para salir por delante de los coches, que se ven obligados a sobrepasarlos a los pocos metros. Los usuarios suelen ser chicos jóvenes, muchos de ellos en labores de reparto de pequeña paquetería o de comida a domicilio. Desconozco si todos los modelos permitidos, que se encuentran registrados en una página web de la Dirección General de Tráfico, están obligados a llevar instaladas intermitencias, luces de posición o de freno. Lo cierto es que, solo en un par de ocasiones, recuerdo haberlos visto usar algún tipo de señalización, obligatoria, por otra parte, para el resto. Así es como descubrí que algunos modelos sí que las tienen instaladas. Parece razonable que un vehículo cuyo precio está entre un tercio y diez veces por debajo del de una motocicleta y que su energía eléctrica lo hace mucho más económico se convierta en un medio de transporte. Cosa distinta es que se estén consagrando como un peligro para los otros vehículos e, incluso, para los viandantes con la velocidad que alcanzan.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  3. 3 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  4. 4 Noviembre negro en la carretera: una fallecida y múltiples heridos
  5. 5 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
  6. 6 LA GACETA de Salamanca nombra directora a la periodista Susana Magdaleno
  7. 7 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  8. 8 Sin Presupuestos, se frena la ayuda de 300 euros para autónomos
  9. 9 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores
  10. 10 El nuevo destino de Marco Pérez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¡Vaya patinazo!