Sostenibilidad real

Comenta Compartir

Puede parecer un debate menor, especialmente, si tomamos como referencia lo que ocurre a nuestro alrededor, ahora que la información nos hace aún más globales. Sin embargo, la decisión de que la Plaza Mayor sea intocable, como gustaría a los puristas, o un lugar para eventos de todo tipo no me parece baladí. Suelo tratar de posicionarme en el centro de las cuestiones que quiero analizar, siempre que no contengan contravalores. Sin embargo, en este caso, he de reconocer que me sale la vena ortodoxa. Será porque, cuando paso por la plaza y veo elementos que no se corresponden con la propia ágora, no deja de chocarme. Incluso, si se trata de la feria del libro, que me parece imprescindible en cualquier urbe. Cuando el elemento es un escenario y pienso en lo que eso va a significar de ruido ambiental, en todos los sentidos... No lo puedo evitar. Es justo lo contrario que me supone pasear por la plaza abierta y ligera de ornamentos. Me genera un estado de ánimo y una sensación general diferentes. Como si el espacio estuviera en su estado más puro y, con ello, transmitiera toda su energía e historia.

Entiendo que la Plaza Mayor es el centro, el referente, el lugar de paso, el reloj de encuentro y, también, donde los hoteleros tienen su punto neurálgico. Aun así, creo que las ciudades modernas, por más que acumulen siglos de historia -es más, estas con mayor motivo-, tienen que comprometerse con la sostenibilidad. Este es uno de los conceptos modernos más importantes. Ocurre que muchos de ellos irrumpen con fuerza, para ir perdiéndola y quedar en simples palabras. Ya lo vivimos con el superpromocionado autoconsumo eléctrico. La sostenibilidad tiene que ver con que las ciudades sufran menos el estrés del gentío, del ruido, de la masificación, del tráfico. En aquellas del tamaño de Salamanca, esto resulta más importante, porque no hay grandes vías, ni salidas amplias al exterior. Por lo tanto, que tengamos un ferial como la Aldehuela, donde podemos disfrutar de nuestras fiestas o del mercadillo dominical es un lujo que debemos explotar. Dotándolo de las infraestructuras mínimas necesarias, sería un espacio extraordinario para cualquier evento que cuenta, además, con un aparcamiento añadido que es un desahogo y un apoyo básicos para recibir gran cantidad de asistentes.

Las ciudades al crecer absorben a veces esos espacios que nacieron a las afueras con la idea de aliviarlas de las grandes molestias para sus ciudadanos. Pasa que esos espacios se convierten en los núcleos de esos nuevos barrios. No parece ser el caso de la Aldehuela. Por ese motivo, desarrollarla y destinarla a eventos más populosos sería un hito de sostenibilidad. Está claro que implicaría acuerdos e inversiones. No todo ha de ser tecnología. Aunque seguro que esta ayudaría a ese impulso de la nueva zona.