Salamaq internacional

El trabajo de los diseñadores gráficos me parece apasionante. Habrá quienes lo vivan con la pasión necesaria y quienes lo hayan aprehendido de manera básica, aprovechando que se ha convertido en un negocio rentable. Ese tipo de actitudes generan desconfianza y hacen daño a los buenos profesionales que me han enseñado que un logotipo, isotipo o imagen corporativa, sea cual sea su formato, está bien diseñada siempre que su autor sea capaz de explicar cómo, por qué y para qué ha sido creada. Esto es, que pueda contar una historia. Me gustaría escuchar la explicación del diseñador de la marca Salamaq, para conocer la trazabilidad de su desarrollo, aunque esa cuestión sea accesoria, ya que la feria agropecuaria y de ganado de Salamanca ha adquirido un nivel de organización, seguimiento y trascendencia que apuntan a cotas mayores.

Las últimas decisiones de la Comisión Europea en relación con el campo han levantado en armas a campesinos y ganaderos. Está claro que hay una tarea ardua por delante, porque puede que las costuras que estamos viendo a una Europa cuya fortaleza y unidad multiterritorial está quedando en entredicho entre unas guerras y otras no sea sino la realidad que nos sitúa a la cola del mundo desarrollado, en este nuevo orden mundial que Xi Jinping ha querido representar en estos días con esa macrofunción teatral realmente impactante. Dios nos ampare. Para cambiar el paso, el otrora amigo americano ha decidido que es tiempo de guerra, o de guerras, algo muy típico entre los cowboys inquilinos de la Casa Blanca, cuando las tendencias de voto les son esquivas. Créanme que no es mi intención la de comenzar el curso con pesimismo, pero es que las buenas noticias están huidas y en desuso, sin que aparezca un solo atisbo de que cubran los titulares de los medios a corto o medio plazo.

Una de ellas, buena y prometedora, es Salamaq. El número de expositores, de visitantes, de presentaciones y ponencias, de activos pululando por los remozados espacios del ferial; el sinfín de posibilidades de relaciones y negocios auguran una oportunidad única y diferencial: Salamanca como referente del sector a nivel nacional. Toca ahora abrir otro camino, apelando a una ambición no siempre visible por estos lares. Aunque haya habido presencia internacional, esta ha sido más representativa y testimonial que real. Démosla igualmente por buena. Cualquier paso adelante en ese sentido ayuda a pensar en una feria diferente, multiplicada por dos o por tres, en los próximos años. Nada mejor que tener que implementar los espacios, los presupuestos y las promociones. Este es el tipo de oportunidades que puede hacer crecer exponencialmente a la ciudad, explorando esos otros caminos más allá de la belleza inigualable que ya atrae por sí misma a los otros visitantes, a lo largo del año.