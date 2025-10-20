Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Objetores

No me gustaría estar en la piel de quienes solicitan la eutanasia, ni de los médicos que tienen que tomar semejantes decisiones

Fernando Garrido

Fernando Garrido

Lunes, 20 de octubre 2025, 05:30

Recuerdo cuando comenzaron a darse objeciones de conciencia en relación con la obligación del cumplir con la patria, ofreciendo un año o año y medio ... de tu vida al Estado, por un sueldo mensual que no daba ni para pagar el autobús, si se vivía lejos del cuartel. Me refiero al servicio militar obligatorio que, curiosamente, abolió un gobierno conservador de la mano de José María Aznar. Seguramente, se vio empujado por años de presión para acabar con aquella pérdida de tiempo para muchos. No imagino yo a las nuevas generaciones pasando por ese trance, que sin duda lo sería para ellos, ahora que se escuchan voces a favor de recuperarla. Los primeros objetores marcaron el auténtico comienzo del modernismo político en España, hasta fijar el derecho a la objeción en la Carta Magna de 1978.

