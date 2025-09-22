El futuro ya está aquí

Comenta Compartir

Si no fuera por los horrores de las guerras que nos acucian y el espacio que ocupan las peleas políticas que tanto degradan la vida pública, el tema estrella sería sin duda la inteligencia Aartificial, con permiso del omnipresente Trump, claro está. Veinte años después de que Daniel Goleman creara el best seller «Inteligencia Emocional·, el mundo ha dado un nuevo salto mortal hacia esta otra inteligencia que parece desbordarnos por momentos. Una década antes, Howard Gardner ya había representado las inteligencias múltiples, así que el asunto de las capacidades específicamente humanas ha estado siempre en el punto de mira de los seres que habitamos este planeta en vías de destrucción por falta de la misma inteligencia que estudiamos, aunque parezca mentira.

Tanto los empresarios desde su pequeño emprendimiento como los que gestionan grandes corporaciones buscan soluciones tecnológicas que les permitan ser más eficientes en un entorno cada vez más cambiante y competitivo. Eso hace que la IA haya venido para quedarse y que su potencialidad sea definida como infinita por los expertos que la investigan y la recomiendan sin ambages.

Salamanca vive un repunte en creación de empresas, según los últimos datos publicados. Y aunque esos datos se apoyan en la reanimación de sectores como el inmobiliario, la construcción o el comercio, me parece que el gran potencial está en la idea de ese hub tecnológico impulsado desde la universidad, con la complicidad de las instituciones y de empresarios locales del sector. Si se cumple el plan fijado, Salamanca y su provincia se pueden convertir en un eje no solo de conocimiento, sino de puesta en marcha de compañías que presten servicios de altísima especialización a nivel global. Los acuerdos existen, y eso está animando a inversores privados que ven en la tecnología una rampa de lanzamiento de emprendimientos que cubran necesidades en áreas como la sanidad, la biotecnología, la investigación biosanitaria; servicios a hostelería, al comercio o a asociaciones con grandes concentraciones de grupos humanos, con el valor que el dato supone hoy en día.

Con un puerto seco cubriendo la parte logística que, por cierto, demanda cada vez más avances tecnológicos para ganar en eficacia, si se consigue asentar ese incipiente proyecto común basado en la tecnología, puede que se retenga el talento y que se siga creciendo en personas físicas, impulsándose de ese modo la economía de consumo para cerrar el círculo virtuoso. Se supone que tras años de crisis han de venir otros de bonanza. Los últimos ciclos han sido cada vez más y más estrechos. Esperemos que la IA ayude a cambiar la tendencia. Igual así los más jóvenes que no tienen claro que emprender es el futuro de un mundo que ahora mismo no tiene buena pinta cambien de opinión, siempre que les ayudemos a hacerlo. Sería la siguiente mejor inversión.