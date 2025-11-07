Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Aforamientos

Entre el común de los mortales, el aforamiento se ve como un trato desigualmente benévolo al poderoso

Eduardo Fabián Caparrós

Viernes, 7 de noviembre 2025, 05:30

Comenta

Dice la teoría que el aforamiento existe para evitar que los notables de la administración pública y la política sean procesados por jueces ordinarios, vulnerables ... a la presión mediática. Para conjurar ese riesgo, se da acceso directo a los tribunales superiores, más capacitados, más experimentados, inmunes al ruido exterior. Así visto, el aforamiento no debe contemplarse como una prerrogativa de algunos, sino como un mecanismo orientado a garantizar que la ley sea, realmente, igual para todos.

