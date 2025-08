Comenta Compartir

Hoy comienza el mes de vacaciones por excelencia para muchos ciudadanos. Los políticos no son una excepción y se van de vacaciones, pero menos, mirándose por el rabillo del ojo, no vaya a ser que a Sánchez le dé por convocar elecciones y haya que hacer lo propio en Castilla y León, incluso en Andalucía. Pero, vayamos por partes. Si me dicen que el marido de Begoña se va a liar la manta a la cabeza y que disolverá las Cortes antes de que finalice este mes, responderé que entra dentro de lo posible y que me lo creo. No obstante, si me argumentan que Pedro Sánchez descarta eso y que aguantará todo lo posible, también lo compro, porque con el actual inquilino de La Moncloa puede suceder cualquier cosa. De ahí que Alfonso Fernández Mañueco se marche de vacaciones habiendo avisado taxativamente a sus consejeros para que estén todos localizables, por si es necesario reunirse en Consejo de Gobierno deprisa y corriendo, para convocar elecciones autonómicas el mismo día que lo hiciese el esposo de Begoña, eso suponiendo que este último decida acabar de pronto con esta legislatura. En Andalucía su presidente, Moreno Bonilla ha dicho que haría lo mismo. En resumidas cuentas, que se marchan de vacaciones, pero menos.

Mientras tanto, según noticias que llegan desde La Moncloa, Sánchez también se va de vacaciones, pero menos. Como dice un amigo mío, «los ricos y los poderosos no cogemos vacaciones, sino que solamente cambiamos nuestro lugar de trabajo». Así que Pedro Sánchez se traslada del Palacio de la Moncloa al palacete de La Mareta en Lanzarote, pero sin modificar su objetivo: «Seguir haciendo el mal», en afortunada expresión de un socialista de los considerados históricos. Y hasta ese palacete parece que se desplazará un castellano y leonés, que para unos figura entre los ilustres y para otros entre lo peor de lo peor. Se trata del ex presidente Zapatero, que se ha convertido en los últimos meses en la mano que mece la cuna del marido de Begoña. De una reunión bilateral entre ambos no puede salir nada bueno para España ni para la mayoría de los españoles. Parece que van a estar en contacto muy estrecho. Puede que incluso Zapatero oriente a Sánchez sobre cómo ganarse la vida una vez que abandone la Moncloa, algo en lo que ese mismo que negaba la crisis en 2008 y años siguientes se ha convertido en un auténtico experto. Sus relaciones con China y con los países del Grupo de Puebla así lo atestiguan. La verdad es que Zapatero no pudo poner en marcha su Alianza de Civilizaciones como tal, pero lo ha logrado después en el plano particular y de los negocios. En los próximos meses habrá que prestar atención a lo que vaya saliendo de sus andanzas. Y en agosto supongo que también aparecerán nuevos datos del lío Koldo, Ábalos, Cerdán, Begoña y el hermanísimo. Así comienza este mes, en el que Trump pondrá en marcha su «arancelazo», otro que dice que se va de vacaciones, pero menos.