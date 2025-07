La tropa de «La Pájara»

Comenta Compartir

¿Qué digo yo que si el marido de Begoña estará en La Moncloa cuando se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad? Se me ha ocurrido esta pregunta por dos razones: la primera, porque acaba de comenzar la venta de los décimos; la segunda, porque la expresión de «comerse el turrón» que se ha utilizado en otras ocasiones para aventurar lo que puede suceder con Pedro Sánchez se me antoja más vista. Pero a lo anterior añado ahora otra más: a principios de esta semana, una de mis fuentes vinculadas con la alta judicatura me aseguraba que el líder del Partido Sanchista no llegaba a Navidad como presidente del Gobierno. Yo respondí que, vistos los intereses políticos que hay en juego y al apoyo que sigue teniendo de Sumar, Podemos, vascos y catalanes, entre otros, pues que me parecía que terminaba la legislatura. Sin embargo, mi interlocutor me lo dejó muy claro: «No estoy hablando de política, me refiero a la vertiente judicial de todo lo que está sucediendo y, especialmente, a lo que llegará; eso será lo determinante para su caída». Ahí lo dejo, a la espera de los acontecimientos. Pero, la verdad es que el panorama en los tribunales se complica por días para el marido de Begoña. Por un lado, están los asuntos personales y familiares con su mujer y su hermano de por medio. Por otro, está lo del caso Koldo, Ábalos y Cerdán, que terminará llamándose el caso Sánchez; finalmente, todo lo relativo a la relación de estos últimos con una más que posible financiación irregular del PSOE, asunto que ha comenzado a aflorar ya. Todo lo anterior va a ir a más y estará en los medios de comunicación un día sí y otro también. ¿Con qué se van a despertar en Moncloa y en Ferraz cada día desde ahora y hasta el 22 de diciembre, suponiendo que el actual Gobierno alcance esa fecha? Un suplicio.

Hace ya unos cuantos años escribí de lo que había pasado con los socialistas en Grecia, en Italia con la huida a Túnez de Craxi, y más recientemente en Francia. En los tres casos se puede resumir en cuatro palabras: debacle y casi desaparición. Y aventuraba que algo similar podía suceder en España con la herencia que iba a dejar el marido de Begoña para el país en general (incluidos los sufridos ciudadanos a la par que contribuyentes) y para los socialistas en particular. Cuanto más tiempo pase, en peor situación van a quedar. Y, finalmente, entra la deriva sexual machista que tienen los asuntos desde el inicio: primero, fue lo de Ábalos, Koldo y sus amigas; luego, lo de las saunas del padre de Begoña que ha puesto encima de la mesa el PP; también lo de Salazar, el estrecho colaborador de Sánchez, que ha dimitido por las denuncias de acoso sexual, y para poner la guinda, ha aparecido «La Pájara», es decir, Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ayer dijo que se trataba de «una descalificación machista». A lo que yo agrego por mi cuenta y riesgo, y tratándose de un asunto de defensa: ¡«j..olín, que tropa»!