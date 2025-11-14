Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El tasazo-basurazo

Una vez más el Partido Popular ha perdido eso que ahora se llama el relato, algo en lo que los socialistas y la izquierda con carácter general son auténticos maestros

César Lumbreras

César Lumbreras

Viernes, 14 de noviembre 2025, 05:50

Primer hecho: en bastantes ciudades y pueblos grandes de España, o se ha pagado ya, o se pagará en un futuro, lo que vamos a ... llamar coloquialmente la tasa sobre basuras. Segundo hecho: una gran parte de los ayuntamientos implicados están gobernados por el PP. Tercer hecho: los sufridos contribuyentes recibimos el documento correspondiente con el membrete de nuestro ayuntamiento y, por lo tanto, «la culpa» de esa nueva tasa, en caso de que sea de reciente creación, es del alcalde y del partido que gobierna, muchos de ellos populares y contra él van las iras y críticas. Cuarto hecho: todo lo anterior se podría haber paliado, en parte, si hubiese existido una campaña de comunicación, insisto, de comunicación, lo que equivale a decir que no vale la redacción en términos jurídicos y administrativos con la que acostumbran a flagelarnos, para explicarnos las cosas. Quinto hecho: esa campaña de comunicación debería ser masiva y con explicaciones claras. Sexto hecho: en esa campaña se debería haber explicado por activa y por pasiva, hasta la saciedad, que esta tasa tiene su origen en una Directiva de 2018 de la Unión Europea (UE), que no es obligatoria como tal; en España ha sido el Gobierno Central (y todos sabemos quién está al frente) el que ha decidido imponerla para los municipios de más de 5.000 habitantes y que los ayuntamientos, sean del color que sean, se encuentran sometidos al debido cumplimiento. Séptimo hecho: sin embargo, esa campaña informativa divulgativa no se ha producido con carácter general. Octavo hecho: a falta de lo anterior, y a tenor de los comentarios que me llegan, la mayoría de los sufridos contribuyentes que deben hacer frente al sablazo-tasazo-basurazo, termina culpando a su alcalde (muchos populares) de meter la mano en el bolsillo una vez más. Décimo hecho: por acción (el papel que se recibe para pagar) y por omisión (falta de la campaña informativa) la culpa recae en el PP.

lagacetadesalamanca El tasazo-basurazo