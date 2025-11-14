El tasazo-basurazo

Comenta Compartir

Primer hecho: en bastantes ciudades y pueblos grandes de España, o se ha pagado ya, o se pagará en un futuro, lo que vamos a ... llamar coloquialmente la tasa sobre basuras. Segundo hecho: una gran parte de los ayuntamientos implicados están gobernados por el PP. Tercer hecho: los sufridos contribuyentes recibimos el documento correspondiente con el membrete de nuestro ayuntamiento y, por lo tanto, «la culpa» de esa nueva tasa, en caso de que sea de reciente creación, es del alcalde y del partido que gobierna, muchos de ellos populares y contra él van las iras y críticas. Cuarto hecho: todo lo anterior se podría haber paliado, en parte, si hubiese existido una campaña de comunicación, insisto, de comunicación, lo que equivale a decir que no vale la redacción en términos jurídicos y administrativos con la que acostumbran a flagelarnos, para explicarnos las cosas. Quinto hecho: esa campaña de comunicación debería ser masiva y con explicaciones claras. Sexto hecho: en esa campaña se debería haber explicado por activa y por pasiva, hasta la saciedad, que esta tasa tiene su origen en una Directiva de 2018 de la Unión Europea (UE), que no es obligatoria como tal; en España ha sido el Gobierno Central (y todos sabemos quién está al frente) el que ha decidido imponerla para los municipios de más de 5.000 habitantes y que los ayuntamientos, sean del color que sean, se encuentran sometidos al debido cumplimiento. Séptimo hecho: sin embargo, esa campaña informativa divulgativa no se ha producido con carácter general. Octavo hecho: a falta de lo anterior, y a tenor de los comentarios que me llegan, la mayoría de los sufridos contribuyentes que deben hacer frente al sablazo-tasazo-basurazo, termina culpando a su alcalde (muchos populares) de meter la mano en el bolsillo una vez más. Décimo hecho: por acción (el papel que se recibe para pagar) y por omisión (falta de la campaña informativa) la culpa recae en el PP.

La conclusión es evidente: una vez más el Partido Popular ha perdido eso que ahora se llama el relato, algo en lo que los socialistas y la izquierda con carácter general son auténticos maestros. ¿Tan difícil es prestar un poco de atención a esta parte, tan importante en estos tiempos, de la política? Porque eso también es hacer política. Ya es complicado de por sí recibir una carta con una subida de tasas o impuestos y no culpar a quien la envía. Pero es que, encima, si no se explica la situación, las cosas se agravan. Y después de eso vendrá el si se está de acuerdo con la forma que se ha utilizado para hacer el cálculo del sablazo-tasazo-basurazo; o sobre si alguno de los alcaldes (por ejemplo, el de Madrid) se han pasado de frenada y ha sido más papista que el Papa, aplicando la medida antes de tiempo y con un montante muy elevado. Ahora, la verdadera clave está en que nos dan otro sablazo y la mayoría piensa que es culpa de su alcalde. ¡A ver quién es capaz de desmontar eso! Se ruega ver «torpeza» en el diccionario de la RAE.

