Roig «dixit»: casas sin cocina

La banda de los inspectores de Hacienda, reunida en Salamanca, también critica al Gobierno por las cesiones a Cataluña

César Lumbreras

Viernes, 24 de octubre 2025, 05:30

En Japón una gran parte de las casas no tienen cocina. Por lo menos en las grandes ciudades. Me enteré a principios de este mes ... cuando estuve por allí. Me lo contó una joven española que lleva varios años viviendo entre los nipones. Carmen Bartol, así se llama, que tiene ascendencia salmantina, respondió también a mi pregunta inmediata sobre el lugar en el que se preparan los alimentos diciendo que no existe, porque la costumbre es hacer las comidas en los restaurantes y en puestos y tiendas diversas (estaciones de tren), o comprarla ya preparada. En resumidas cuentas, que una inmensa mayoría de japoneses no cocina. Me he acordado de esto al hilo de las declaraciones que ha hecho esta semana Juan Roig, cuando se ha referido al futuro de Mercadona: seguir con la expansión en Portugal y crecer en el área de listo para comer, ya que, como ha expresado en otras ocasiones, está convencido de que «a mitad de siglo no habrá casi cocinas en las casas». Vamos, como en Japón. Quizás parezca un tanto exagerado, pero invito a reflexionar sobre las costumbres que había aquí a finales del siglo pasado y las de hoy, veinticinco años después, para comprobar que vamos hacia eso, porque cada vez se cocina menos en las casas, se pide más comida fuera y se compran más platos preparados.

