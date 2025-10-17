Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LA TRASTIENDA

A por la pasta

Las amenazas de Trump a la pasta italiana dejan muy claro que en el caso de los bienes españoles puede suceder cualquier cosa

César Lumbreras

César Lumbreras

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:53

Comenta

No me voy a referir a «la pasta», tan de actualidad estos días por las «no declaraciones» en el Tribunal Supremo de Ábalos y Koldo, ... que se ha manejado por ellos y la que presuntamente llegó a la sede del PSOE, según las afirmaciones de varios testigos que confesaron haber llevado a Ferraz varios sobres repletos de lo que miembros de la trama denominaron «chistorras o lechugas». No pretendo tocar otra vez «la pasta» con la que se ha traficado en los casos de Begoña, la esposa de Sánchez, y del hermano de este último. Tampoco abordaré el más que feo asunto de la falta del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, incumpliendo una vez más, y por tercer año consecutivo, la Constitución; en ese documento se recogen las cuentas del Estado, tanto en lo que respecta a la cuantía de los ingresos como a la distribución de los gastos, vamos, «la pasta» que nos sacan y en qué se gasta. Tampoco escribiré sobre «la pasta» que han comenzado a recibir los agricultores y ganaderos en concepto del pago del anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), y que supone un alivio en la maltrecha economía de los cerealistas especialmente. Tampoco trataré hoy sobre el proyecto de dar un «sablazo», otro más, a los autónomos de toda clase y condición, en forma de subida de las cotizaciones sociales, que dejaría una «pasta» en ingresos en las arcas públicas correspondientes. Podría recordar «la pasta» que se nos va a los consumidores en productos básicos, como los alimentos, cuyos precios se han disparado durante los últimos años; pero no lo haré

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años acusado de agredir sexualmente a su vecina de 13 en una urbanización del alfoz
  2. 2 Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
  3. 3 Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
  4. 4 La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca
  5. 5 Luis Mari, 80 años y 300.000 kilómetros en las piernas: «Los del pueblo dicen que estoy loco»
  6. 6 Controlados dos incendios forestales declarados este jueves en Pozos de Hinojo y en El Cabaco
  7. 7 Morante, un adiós a 223 kilómetros de una de sus plazas predilectas
  8. 8 Los médicos de Urgencias trasladan su sensación de agobio tras un verano duro
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
  10. 10 El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca A por la pasta