¿Qué más debe pasar?

Sánchez recorrió España para recabar apoyos en un Peugeot, casi siempre con tres personas: Ábalos, Koldo y Cerdán

César Lumbreras

Viernes, 28 de noviembre 2025, 05:50

Comienzo con dos preguntas: ¿qué más debe pasar para que el marido de Begoña dimita, convoque elecciones o proporcione explicaciones? y ¿qué más puedo escribir ... sobre la situación actual de España que no se haya dicho ya? Será bueno repasar los hechos como si se explicasen a alguien que ha estado fuera y sin contacto con la realidad española desde hace, pongamos cinco años, partiendo de la máxima periodística de que «los hechos son sagrados y las opiniones son libres». Primer hecho incontestable: el Gobierno de España está presidido por Pedro Sánchez, que tiene a su mujer, Begoña, en los tribunales; también a su hermano. No voy a entrar en las causas de esta situación para no ser reiterativo. Segundo hecho incontestable: el citado Pedro Sánchez recorrió España para recabar apoyos en las primarias de su partido, el PSOE, en un Peugeot, acompañado casi siempre por tres personas, que son Ábalos, Koldo y Cerdán. El primero de ellos fue luego secretario de organización de ese grupo político y ministro hasta su defenestración, parcial, porque no hay que olvidar que es diputado gracias a que Sánchez le mantuvo en las listas socialistas por Valencia y terminó ayer en la cárcel; el segundo fue la persona de confianza de Ábalos, ha estado en muchos de los enjuagues habidos y por haber, por hacerlo breve, y también está en la cárcel desde ayer; el tercero de los cuatro en danza, Cerdán, fue también secretario de organización en el PSOE, tras Ábalos, por lo tanto el número dos del partido y también ha pasado por prisión. Pese a todo lo anterior, Pedro Sánchez se ha abonado al «yo sigo», lema que hizo popular hace unas décadas el entonces famoso cómico Joe Rígoli. Tercer hecho incontestable: el fiscal general del Estado (FGE) nombrado por el Gobierno de Sánchez ha terminado condenado a una pena de inhabilitación por el Tribunal Supremo tras un juicio al más alto nivel, por filtrar datos privados de una persona.

