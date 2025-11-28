Comenta Compartir

Comienzo con dos preguntas: ¿qué más debe pasar para que el marido de Begoña dimita, convoque elecciones o proporcione explicaciones? y ¿qué más puedo escribir ... sobre la situación actual de España que no se haya dicho ya? Será bueno repasar los hechos como si se explicasen a alguien que ha estado fuera y sin contacto con la realidad española desde hace, pongamos cinco años, partiendo de la máxima periodística de que «los hechos son sagrados y las opiniones son libres». Primer hecho incontestable: el Gobierno de España está presidido por Pedro Sánchez, que tiene a su mujer, Begoña, en los tribunales; también a su hermano. No voy a entrar en las causas de esta situación para no ser reiterativo. Segundo hecho incontestable: el citado Pedro Sánchez recorrió España para recabar apoyos en las primarias de su partido, el PSOE, en un Peugeot, acompañado casi siempre por tres personas, que son Ábalos, Koldo y Cerdán. El primero de ellos fue luego secretario de organización de ese grupo político y ministro hasta su defenestración, parcial, porque no hay que olvidar que es diputado gracias a que Sánchez le mantuvo en las listas socialistas por Valencia y terminó ayer en la cárcel; el segundo fue la persona de confianza de Ábalos, ha estado en muchos de los enjuagues habidos y por haber, por hacerlo breve, y también está en la cárcel desde ayer; el tercero de los cuatro en danza, Cerdán, fue también secretario de organización en el PSOE, tras Ábalos, por lo tanto el número dos del partido y también ha pasado por prisión. Pese a todo lo anterior, Pedro Sánchez se ha abonado al «yo sigo», lema que hizo popular hace unas décadas el entonces famoso cómico Joe Rígoli. Tercer hecho incontestable: el fiscal general del Estado (FGE) nombrado por el Gobierno de Sánchez ha terminado condenado a una pena de inhabilitación por el Tribunal Supremo tras un juicio al más alto nivel, por filtrar datos privados de una persona.

Cuarto hecho incontestable: todo lo anterior pasa, y me remito solo a lo sucedido en las últimas horas, mientras ese mismo gobierno ha vuelto a constatar ayer mismo que no tiene la mayoría suficiente para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y vamos ya camino del tercer año consecutivo sin aprobar las cuentas públicas correspondientes. Lo digo de otra manera: no tenemos PGE y hay parálisis parlamentaria porque el Gobierno no cuenta con los aliados que necesita. Por si esto fuera poco, desde la Comisión Europea nos han tirado ya de las orejas por diversas causas y la OCDE ha dicho en las últimas horas que mucho cuidado con las pensiones. Quinto hecho incontestable, aunque más bien serían varios agrupados: el problema de la vivienda, la subida del coste de las vida o el aumento de la presión fiscal y de la pobreza, por no hacer la relación exhaustiva. Finalmente, sexto hecho incontestable: mientras pasa lo anterior, resulta que los restaurantes están abarrotados con las comidas y cenas previas a las fiestas navideñas. Y yo sigo haciendo la pregunta inicial: ¿qué más debe pasar para que suceda algo?

