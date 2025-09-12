Comenta Compartir

Comenzando por lo más cercano, lo de la luz. Cuando el apagón general, porque sí, hubo un apagón general en casi toda España del que todavía no hace ni cinco meses y del que muchos parecen haberse olvidado, Salamanca fue una de las primeras ciudades y provincias en recuperar la luz. Pregunté los motivos y me contaron que en estos casos no puede darse la energía de pronto para todos, sino que hay que hacerlo por fases en función de las posibilidades de generación. Y resulta que en nuestra provincia hay mucha capacidad de generación de energía, sobre todo de origen hidroeléctrico por los pantanos y saltos de agua. Pero eso no debe hacernos olvidar lo que he señalado antes, que hubo un apagón y que, a tenor de las últimas informaciones que hemos conocido, puede volverse a registrar, porque una gran mayoría de provincias están al límite en lo que a disponibilidad de energía eléctrica se refiere. Y este es un asunto de alta tensión, como también la tensa relación que se vive entre las eléctricas y Redeia, la empresa con participación pública presidida por Beatriz Corredor, que fue ministra con Zapatero y ahora tiene este «momio» con el marido de Begoña.

Alta tensión dentro del gobierno de Pedro Sánchez, aunque esto no es nuevo. Este último se marchó al cine en lugar de acudir al Congreso de las Diputados a la votación del proyecto de ley para reducir la jornada laboral impulsada por la que es su vicepresidenta Yolanda Díaz. Bueno, eso suponiendo que haya gobierno, porque gobernar, lo que se dice gobernar, no es que gobierne mucho. Alta tensión también con los socios separatistas e independentistas que no llegarán a romper, porque fuera del poder, tanto de forma directa como indirecta, hace mucho más frío. Por cierto, que estamos a menos de veinte días para que finalice el plazo impuesto en la Constitución de presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 y, tal y como están las cosas, no hay previsión de que esa obligación se vaya a cumplir. Y van ya unos cuantos años de pasarse la Constitución por ahí mismo.

En Francia el Gobierno ha saltado por los aires justamente porque no ha encontrado respaldo a sus cuentas públicas. El miércoles se vivió una nueva jornada de alta tensión en este país, cuyos ciudadanos no quieren asumir que no pueden continuar viviendo por encima de sus posibilidades. Y estos últimos días, alta tensión en Polonia, que se ha extendido a toda la OTAN, por el ataque de drones rusos a su territorio. Alta tensión también en Estados Unidos por el asesinato de un conocido activista favorable a Trump. Y también alta tensión, cada vez más, en Oriente Medio tras los últimos ataques de Israel a puntos de Doha y en Yemen. Y, terminando otra vez por lo más cercano, esta tensión en Oriente Medio se traslada hoy a Salamanca, escenario de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se presenta más que movida y no por lo deportivo. ¿Cómo desenchufar de tanta alta tensión? Pues, con el último CIS de Tezanos, que da risa.