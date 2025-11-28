Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

De las luces al negro

El «black» es toda una fiesta, pero no deja de tener una pátina de luto para pequeños comerciantes que se ven obligados a subirse al carro

Belén Hernández

Belén Hernández

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

La combinación entre las nuevas costumbres y las importadas desde el otro lado del Atlántico generó anoche una paradoja genial en Salamanca. Mientras la ciudad ... encendía la Navidad, iluminando los miles de elementos que hasta el próximo día de Reyes recordarán una de las tradiciones más arraigadas en la cultura española, a las pocas horas se produjo un fundido a negro general. Mejor dicho: pasamos a Black Friday desde las 00:00 horas. Desde entonces, el negro es el color que prima en los escaparates de establecimientos de todo tipo: desde tiendas de telefonía a calzado y textil, pasando por el mobiliario, los hoteles e incluso la alimentación —aunque sea de forma testimonial—, sin olvidarnos de las páginas de venta online de todo tipo.

