Los cajeros de Hacienda

Ayer los autónomos levantaron las manos hartos de ser el cajero de Hacienda en un contexto de bloqueo por falta de Presupuestos

Belén Hernández

Belén Hernández

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:09

El vídeo de Nicolás Maduro conduciendo por Caracas, moviendo el volante del todoterreno como si fuera un coche de choque y animando a sus compañeros ... diciendo «¡vámonos de rumba!», «¡vamos a rumbiar!», es insuperable. Esa es la actitud Maduro. Si Trump te cierra el espacio aéreo, pues «que el fin del mundo nos pille bailando», como dice Joaquín Sabina. La escena me evoca lo que pudo pasar en el Peugeot del cuarteto que encumbró a Pedro Sánchez hasta la presidencia del Gobierno de España. De ellos, tres están o han pasado ya por prisión. Dos parece que siguen de fiesta; me refiero al exministro Ábalos y a su «hombre para todo», Koldo.

