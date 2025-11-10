Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Autobuses sin rumbo rural

«Que la línea no sea rentable no es excusa. Volvamos al principio: a los buses que transportaban viajeros y paquetería»

Belén Hernández

Belén Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Reconozco que a veces me cuesta entender algunas paradojas y determinadas contradicciones. No acabo de asumir que, mientras podemos viajar gratis a Zamora, Valladolid o ... a Salamanca desde los municipios del alfoz, algunos vecinos de los pueblos de la Sierra de Francia padecen un servicio paupérrimo —por decir algo— y encima pagando. Compran los billetes a través de internet o por teléfono, métodos que se convierten en un muro infranqueable para las personas mayores o con alguna discapacidad. Si no quieren quedarse en tierra, tienen que recurrir a vecinos o amigos para que les resuelvan la papeleta. Insisto: encima pagando.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  2. 2 Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI
  3. 3 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  4. 4 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  5. 5 Dos mujeres y dos niñas heridas en un accidente entre dos coches en la avenida de los Cedros
  6. 6 La revolución contra la artrosis aterriza en Salamanca
  7. 7 Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la misa de la Almudena
  8. 8 Así quedó el escalafón taurino de 2025: de Talavante a Marco Pérez
  9. 9 Las siete vidas de las cárceles
  10. 10 La Unión Federal de Policía denuncia una brutal agresión a dos policías de Alcalá de Henares

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Autobuses sin rumbo rural