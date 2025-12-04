Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las lentejas de Fraga

En esas estábamos hasta que llegaron los trenes de Zapatero cargados de mochilas, muertos y el «guerracivilismo»

Antonio Civantos

Antonio Civantos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 05:50

Comenta

Ahora que la cajera ha insultado a don Manuel Fraga Iribarne, ha llegado el momento de reivindicar el nombre de uno de los políticos más ... originales de los últimos sesenta años. Don Manuel era un acorazado de la política. Se decía que el Estado anidaba en su cabeza y, como Romanones, prefería encargarse de los reglamentos. Las leyes se las dejaba a don Torcuato, que fue quien diseñó aquel paso de las Termópilas que iba de la ley a la ley. Y, sobre todo, sin molestar a nadie, que ya se sabe lo levantiscos y trabucaires que somos los españoles.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas
  2. 2 El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca
  3. 3 Salamanca registra la primera nevada del otoño en una noche gélida, con casi -6ºC en una de sus estaciones
  4. 4

    Regino, el jubilado que da cobijo a los toreros
  5. 5 La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad
  6. 6 Los tres pueblos salmantinos en los que hay dos hombres censados por cada mujer
  7. 7 Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen
  8. 8 Segunda visita de Letizia en menos de tres meses
  9. 9 Dos septuagenarios heridos en una colisión múltiple en el Polígono de Los Villares
  10. 10 Una mujer herida tras colisionar una furgoneta y un coche en el Paseo de la Estación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Las lentejas de Fraga