Elecciones regionales

No sé qué demonios es esa cosa de la «lendakariza». No obstante, según han dicho en la tele, el invento no le ha tocado al exégeta de la filosofía etarra, Pello Ochandiano, alias Manolito Gafotas, un personaje por el que pujaron a muerte las editoriales de la época. Pues bien, si no he entendido mal, quien se ha llevado el gato al agua, o sea, quien ha conseguido el premio gordo en la tómbola regional del domingo, ha sido un joven llamado Manuel del Prado, estratégicamente descorbatado en Deusto, muy religioso él, padre de familia y dispuesto a utilizar la «lendakariza», sea lo que sea, en favor de todos los vascos, sin excepción alguna. Es decir, incluyendo en el lote de damnificados a Josu Ternera, aquel dinamitero infalible y héroe legendario de las guerras del Peloponeso. Un pistolero que cuando entra en el salón se los pone de corbata al inútil de Zapatero y a todos los socialistas que guardan los secretos del armisticio. Nunca en España se lavó tan blanco como en aquella ocasión.

Confieso que no me importaría, pues, tomarme con el futuro cachicán de la región unos potes en el «Estoril» o un chuletón en el «Goizeko Izarra», pura ambrosía local de vaca vieja. Se lo digo por si no lo han probado y quieren darse una vuelta por los antiguos condados de la antigua Castilla. Naturalmente, aprovecharía la ocasión para aconsejarle que en los tratos con los socialistas pusiera a buen recaudo la cartera, no fuera a ser que en un descuido se la birlaran, ya que esos trileros arramplan con todo lo que pueden, desde las mascarillas defectuosas de los muertos hasta las pensiones de los guardias civiles, pasando por los alijos de las narcolanchas, cuando se bajan al moro. Por cierto, ese socialista que ha participado en la tómbola del domingo, un tal Eneko Anduezo, de entrada me parece algo así como un muchacho un poco brutote. Seguro que el imbécil de Sabino Arana le hubiera considerado como prototipo fundacional de la raza vasca. Incluso estoy casi seguro, pues, de que procede de la camada de Paulino Uzcudun, el Toro Vasco, uno de los pesos pesados más famosos de la historia pugilística española. Claro que también era falangista, vaya por Dios. O sea, un «españolazo» de ley y, para colmo, amigo de Al Capone, quien lo invitó a su mansión de Florida después de zurrarle la badana a Myers Christner, nada menos que en el Madison Square Garden. Pues resulta, hablando de toros, que aquí el amigo Eneko, nombre japonés, ha escrito un libro sobre tauromaquia. El engendro se titula «Los toros, desde la izquierda» y, como aún no lo he leído, no sabría decirles de qué demonios va esa vaina. Imagino que el autor se referirá a que las faenas han de realizarse con la mano izquierda, que es la mano progresista, ya que la derecha, como dicen algunos críticos, es para cobardes y ventajistas. Es de suponer que Eneko, nombre japonés, haya aprendido de toros con José Luis Ábalos, que fue picador allá en la mina. Me refiero, claro, a las minas doradas de Nicolás Maduro, primo hermano del rey Salomón y cuñado de Delcy Rodríguez, la viajera solitaria que se olvidó una fortuna en Barajas. En mi opinión, quien debió ganar las elecciones regionales es Alba García Martín, la chica de Sumar, que lleva ocho apellidos castellanos sobre sus espaldas. Además, la jai está como para pasearla en coche de caballos, vivir con ella una tarde de toros y andar descalzos por el parque. No en vano, es una de esas comunistas trabucaires que se forjan en los altares revolucionarios de la Pasarela Cibeles. Uno sería feliz si se casara, aunque fuera por poderes, con Manolito Gafotas. Una pareja que por tradición y afinidad ideológica parece condenada a entenderse. Sólo necesitarían sacar los muertos del armario. Cada uno los suyos.