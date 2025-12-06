Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

CRUZ DE GUÍA

Seducir a golpe de chantaje

Hay algo más peligroso que una norma confusa: una ley envuelta de tal manera que resulte difícil rechazarla sin parecer insensible

Ángel Benito

Ángel Benito

Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:00

Pedro Sánchez es atractivo. Un chico guapo de los de toda la vida. Sin ambages. En política, hay muchas formas de convencer, pero pocas tan ... eficaces como la seducción. Y si hay un presidente que ha convertido esa idea en marca personal es la de nuestro presidente. Su atractivo físico, reivindicado por él mismo, siempre ha funcionado como un foco que distrae, e incluso suaviza los mensajes más duros. Sus decretos funcionan igual: enseña primero lo que gusta, y detrás, en letra pequeña, a lo que realmente obliga. Una especie de seducción envolvente, elegante en apariencia, pero que en realidad opera bajo la lógica de que te doy lo que deseas si aceptas lo que no quieres: seducir a golpe de chantaje. A uno se le viene a la cabeza la película 'Una proposición indecente' con Robert Redford y Demi Moore donde la propuesta atractiva encerraba el precio oculto.

